المدن السويسرية تنتفض احتجاجا على مهاجمة أسطول “الصمود العالمي” وتدعو إلى الإعتراف بالدولة الفلسطينية
نظمت مظاهرات عفوية في عدة مدن سويسرية احتجاجًا على اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات المتجه إلى غزة.
ففي جنيف تجمع أكثر من 3،000 ألف شخص للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ومع الأسطول من خلال إغلاق التقاطع الرئيسي بالقرب من محطة القطارات بكورنافين. وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة”، وشجبوا أيضا “تواطؤ سويسرا” تجاه الإبادة الجماعية في غزة. وأضرم بعض المشاركين النار في الإطارات في ساحة ليز جيراردين، مما أدى إلى إطلاق دخان أسود كثيف.
وانطلقت المظاهرة في اتجاه وسط المدينة، ولكن تم إيقافها عند نهاية جسر مونت بلانك من قبل العديد من سيارات الشرطة، كما لاحظ صحفي من كيستون-آي تي إس ( Keystone-ATS) كان على عيْن المكان. ثم بدأ بعض المتظاهرين.ات بإلقاء أشياء على الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع.
كما تجمع عدة مئات من الأشخاص في برن لمطالبة إسرائيل بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود العالمي المعتقلين، بما في ذلك نحو 20 مواطنًا وموطنة من سويسرا. كما طالب المشاركون.ات الحكومة الفيدرالية بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وأن تلزم نفسها “بالعمل بنشاط على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.
ودعوا إلى فرض عقوبات وإنهاء التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي مع إسرائيل.
بعد المظاهرة في وسط المدينة، أغلق الناشطون العديد من منصات المحطات. كما تم إيقاف حركة السكك الحديدية، مما أدى إلى إلغاء رحلات أو تأخيرها أو تحويل وجهتها. كما تم سد بعض خطوط الترام.
وفي زيوريخ تجمع نحو ألف متظاهر في ساحة هيلفيتيا بلاتز. كما نظمت مظاهرات في بازل ولوتسيرن وسيون ولوغانو، شارك فيها المئات من الناس.
ففي الليلة الماضية احتج أيضا ما بين 500 إلى 1,000 شخص، وفقا لأرقام الشرطة، على تصرفات البحرية الإسرائيلية في لوزان. لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث.
