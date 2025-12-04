تجميد الهجرة وتقليصات في الاحتياطي الفدرالي وتمساح أمهق

مبنى نظام الاحتياطي الفدرالي في واشنطن العاصمة. Keystone-SDA

مرحبًا بكم في العرض الأسبوعي لتغطية الصحافة السويسرية للمستجدات الأمريكية. كل يوم خميس، نستعرض أبرز ما تناولته وسائل الإعلام السويسرية بشأن ثلاث قضايا رئيسية في الولايات المتحدة — في السياسة والاقتصاد والعلوم.

“نحن لا نريدهم في بلادنا”، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء. فمن كان يقصد؟

سأعطيك تلميحًا: لم يكن يقصد التماسيح المهقاء. لا نعرف رأي ترامب في الزواحف التي تفتقر إلى الميلانين، على الأقل بالنسبة لي، لكن “كلود”، الذي عاش في سان فرانسيسكو، كان محبوبًا للغاية — كما ظهر في العديد من التقارير الإخبارية في مختلف أنحاء العالم عقب وفاته.

مراسلة صحفية أمام نصب تذكاري مؤقت في واشنطن العاصمة يوم الاثنين بالقرب من المكان الذي قُتل فيه اثنان من أفراد الحرس الوطني. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الثلاثاء أن إدارة ترامب علقت جميع طلبات الهجرة من 19 دولة تُعتبر عالية الخطورة، بعد أيام قليلة من حادث إطلاق نار قاتل تورط فيه مواطن أفغاني.

ذكرت صحيفة تربيون دو جنيف يوم الأربعاء أن هذا التعليق يشمل مواطني 12 دولة كان قد مُنع رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة منذ يونيو، إضافة إلى رعايا سبع دول أخرى كانت تخضع مسبقًا لقيود تأشيرات. وقد تم تعليق طلبات الحصول على البطاقة الخضراء من رعايا الدول المعنية، وكذلك طلبات التجنيس.

تضم القائمة بعضًا من أفقر دول العالم وأكثرها اضطرابًا. ففي يونيو، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن. أما الدول السبع الأخرى فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

تُشير المذكرة الرسمية التي تحدد السياسة الجديدة إلى الهجوم الذي وقع في واشنطن العاصمة في 26 نوفمبر، والذي قُتل فيه أحد أفراد الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح خطيرة. وقد وُجهت تهمة القتل إلى مواطن أفغاني، وقد دفع ببراءته.

شرحت صحيفة تربيون دو جنيف كيف جعل ترامب من محاربة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، واصفًا ما يحدث بأنه “غزو” من “مجرمين أجانب”. وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج الترحيل الجماعي الذي يقوده “تم إحباطه أو تقليصه بسبب العديد من القرارات القضائية، خصوصًا على أساس أن الأشخاص المستهدفين يجب أن يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم”.

في يوم الثلاثاء، شن ترامب هجومًا حادًا على الصومال، واصفًا المهاجرين الصوماليين بـ”القمامة” وقال: “نحن لا نريدهم في بلادنا”. وتابعت صحيفة تاغيس أنتسايغير هذا التصريح، وسلطت الضوء على رد رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، وهو ديمقراطي، الذي قال إن السلطات المحلية ستدعم الجالية الصومالية بكل الوسائل الممكنة.

قال فراي: “شيطنة مجموعة بأكملها أمر سخيف في جميع الأحوال. والطريقة التي يواصل بها دونالد ترامب فعل ذلك، برأيي، تثير تساؤلات كبيرة بشأن انتهاكات دستورية”. وأضاف: “إنها بالتأكيد انتهاك للنسيج الأخلاقي لما نمثله في هذا البلد كأمريكيين”.

سيكتسب الاحتياطي الفيدرالي مظهرًا جديدًا من الداخل والخارج: Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

يريد نظام الاحتياطي الفدرالي، وهو المصرف المركزي الأمريكي، تقليص عدد مراقبي البنوك لديه بمقدار الثلث. “سنتذكر هذا اليوم”، حذر أحد المنتقدين في تصريح لـصحيفة نويه تسورخير تسايتونغ.

وكتبت الصحيفة في تحليل نُشر يوم الأربعاء أن الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفدرالي ستصبح أكثر كفاءة. وتدعم المصارف وكذلك إدارة ترامب هذا التوجه — لكن الصحيفة تساءلت: هل سيكون هناك عدد كافٍ من المراقبين.ات لضمان سلامة أكبر مركز مالي في العالم؟

ميشيل بومان، التي عينها ترامب في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي في عام 2018، وتشغل منصب مديرة قسم الرقابة المصرفية منذ يونيو، تقود حاليًا ثورة داخل

نظام الاحتياطي الفدرالي. فهي تسعى إلى تخفيف قواعد رأس المال، وتقليص عدد مراقبي البنوك من 500 إلى 350 بحلول نهاية 2026، وفرض قيود أكثر صرامة على كيفية تعامل المراقبين المتبقين مع المشكلات في المصارف الخاضعة للرقابة.

قال بيتر كوري، محلل الأسواق في شركة التكنولوجيا المالية “بايف فاينانس” ومراقب قديم للاحتياطي الفدرالي، في صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ إن هذا التقليص يمثل خطوة في الاتجاه الخاطئ. وأضاف: “سنتذكر هذا اليوم وسنقول لأنفسنا: كنا بحاجة إلى عدد أكبر من الأشخاص”.

أعرب كوري عن مخاوفه من أن يؤدي هذا التقليص إلى تأخر الاحتياطي الفدرالي في رصد الأزمات المصرفية المستقبلية، وأشار إلى عدد من الإشارات التحذيرية، منها إفلاس بنك “سيليكون فالي” في بداية عام 2023، والذي أدى سريعًا إلى انهيار مصارف متوسطة أخرى. وأوضحت الصحيفة أن الأزمة، التي وقعت في الوقت نفسه تقريبًا مع انهيار “كريدي سويس”، لم يتم احتواؤها إلا عبر ضمانات حكومية شاملة.

قال كوري: “عادةً ما تبدأ الأزمات المصرفية من مؤسسات صغيرة وأقل خضوعًا للرقابة”. وأضاف: “لقد كنت في هذا المجال لفترة طويلة كافية لأعلم أن التنبؤ بما قد يُفجّر مثل هذه الأزمات أمر صعب. لكن إذا خُففت القواعد التنظيمية، فإن الخطر سيزداد بحدوث مفاجآت من هذا النوع”.

كلود وصديقه في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو في أبريل. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

تُوفي “كلود”، وهو واحد من 200 تمساح أمهق في العالم، في سان فرانسيسكو عن عمر صغير نسبيًا بلغ 30 عامًا. وسيسعى تحقيق إلى توضيح سبب وفاته.

أشارت صحيفة تاغيس أنتسايغير في زيورخ يوم الأربعاء إلى أن كلود كان محبوبًا لدى تلاميذ المدارس والسياح من مختلف أنحاء العالم. “كثير من الأطفال أخذوا معهم دمية صغيرة على شكل كلود كتذكار في نهاية زيارتهم”.

كان كلود يعيش في متحف العلوم بمنتزه “غولدن غيت”، وأصبح على مرّ السنوات التميمة غير الرسمية لمدينة سان فرانسيسكو. كما ظهر في كتاب أطفال وشارك في إعلانات بمحطات الحافلات والترام. وأعلنت أكاديمية كاليفورنيا للعلوم وفاته يوم الثلاثاء.

هذا الزاحف الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار ويزن 136 كيلوجرامًا، خضع مؤخرًا للعلاج من عدوى محتملة بعد أن أظهر علامات فقدان شهية، بحسب ما ذكرت الصحيفة. وستجري كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا تشريحًا لتحديد السبب المحتمل للوفاة. ويعتزم المتحف تنظيم مراسم تأبين عامة.

وُلد كلود مصابًا بالمهق، وهو طفرة جينية تؤدي إلى غياب صبغة الميلانين، ما يجعله يبدو أبيض اللون. ولد في مزرعة تماسيح بولاية لويزيانا عام 1995، وانضم إلى أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في عام 2008.

نادراً ما تعيش التماسيح المهقاء طويلًا في البرية، لكن التماسيح الأمريكية يمكن أن تعيش حتى 70 عامًا في الأسر، وفقًا لما أوردته صحيفة تاغيس أنتسايغير. وفي سبتمبر الماضي، احتفل المتحف بعيد ميلاد كلود الثلاثين باحتفالات وخُطب و”كعكة عيد ميلاد خاصة بالتماسيح مصنوعة من السمك والآيس كريم”.

موعدنا الخميس القادم مع عرض صحفي جديد حول المستجدات الأمريكية.

