The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار

سويسرا تتعهد بثلاثة ملايين فرنك لمكافحة وباء الإيبولا

الإيبولا: برن تخصص 3 ملايين فرنك سويسري لمكافحة الوباء
الإيبولا: برن تخصص 3 ملايين فرنك سويسري لمكافحة الوباء Keystone-SDA

خصصت الحكومة السويسرية ثلاثة ملايين فرنك سويسري، أي نحو 3.8 ملايين دولار، لمكافحة وباء الإيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA
المزيد

ويأتي هذا المبلغ من صندوق المساعدات الطارئة لدى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسيوزَّع على عدة مجالات. وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان صدر الأربعاء، أن أكثر من مليوني فرنك ستُحوَّل إلى منظمة الصحة العالمية. وسيُستخدم المبلغ لدعم تنسيق نشر الفرق الطبية الطارئة، وتوفير الخبرات المتخصصة والدعم المختبري.

كما سيُخصص نصف مليون فرنك لدعم برنامج يُعنى بصحة الأمهات والأطفال في مقاطعتي كيفو الجنوبية وكيفو الشمالية. أما المبلغ المتبقي، وهو نحو 400 ألف فرنك، فسيُوجَّه إلى مشروع قائم للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية.

من جهتها، تعهدت مؤسسة التضامن السويسري “سويس سوليداريتي”، الذراع الخيرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية، وهي الشركة الأم لموقع SWI swissinfo.ch، بتقديم 1.2 مليون فرنك من صندوقها للمساعدات الإنسانية. ويهدف الدعم إلى المساهمة في احتواء الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمناطق المحيطة بها. ووفق بيان صدر الأربعاء، ستُستخدم هذه الأموال في دعم مراكز العزل والعلاج، وإجراء الفحوصات وتتبع المخالطين. كما ستُستخدم في توزيع مستلزمات النظافة ومعدات الحماية. وتشمل المساعدات أيضًا تمويل التوعية في المجتمعات المتضررة، وتنظيم مراسم دفن آمنة

المزيد
المرضى ينتظرون نقلهم من غزة لتلقي العلاج في مصر.

المزيد

جنيف الدولية

تقليص التمويل يحدث اضطرابًا في عمل منظمة الصحة العالمية

تم نشر هذا المحتوى على قرارات صعبة بشأن مستقبل التعاون الصحي العالمي، في ظلِّ تقليص كبير في مساعدات الدول المانحة، وما لحقة من تعثّر في برامج الصحة حول العالم.

طالع المزيدتقليص التمويل يحدث اضطرابًا في عمل منظمة الصحة العالمية

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

أخبار

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية