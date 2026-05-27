سويسرا تتعهد بثلاثة ملايين فرنك لمكافحة وباء الإيبولا
خصصت الحكومة السويسرية ثلاثة ملايين فرنك سويسري، أي نحو 3.8 ملايين دولار، لمكافحة وباء الإيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.
ويأتي هذا المبلغ من صندوق المساعدات الطارئة لدى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسيوزَّع على عدة مجالات. وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان صدر الأربعاء، أن أكثر من مليوني فرنك ستُحوَّل إلى منظمة الصحة العالمية. وسيُستخدم المبلغ لدعم تنسيق نشر الفرق الطبية الطارئة، وتوفير الخبرات المتخصصة والدعم المختبري.
كما سيُخصص نصف مليون فرنك لدعم برنامج يُعنى بصحة الأمهات والأطفال في مقاطعتي كيفو الجنوبية وكيفو الشمالية. أما المبلغ المتبقي، وهو نحو 400 ألف فرنك، فسيُوجَّه إلى مشروع قائم للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية.
من جهتها، تعهدت مؤسسة التضامن السويسري “سويس سوليداريتي”، الذراع الخيرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية، وهي الشركة الأم لموقع SWI swissinfo.ch، بتقديم 1.2 مليون فرنك من صندوقها للمساعدات الإنسانية. ويهدف الدعم إلى المساهمة في احتواء الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمناطق المحيطة بها. ووفق بيان صدر الأربعاء، ستُستخدم هذه الأموال في دعم مراكز العزل والعلاج، وإجراء الفحوصات وتتبع المخالطين. كما ستُستخدم في توزيع مستلزمات النظافة ومعدات الحماية. وتشمل المساعدات أيضًا تمويل التوعية في المجتمعات المتضررة، وتنظيم مراسم دفن آمنة
