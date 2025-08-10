「义大利脑腐」爆红小孩子才懂 AI迷因生物席卷社群

（法新社东京10日电） 在日本一家贩售小玩意儿的商店里，有个货架专门摆放人工智慧（AI）生成角色的玩具、贴纸和钥匙圈。类似的AI迷因生物席卷社群，小孩子圈里大名鼎鼎，在大人世界却是鲜少人知。

一头穿着超大运动鞋行走的鲨、橘子肌肉男、一位头是卡布奇诺咖啡杯、翩翩起舞的「芭蕾舞者卡布奇诺」，都是名为「义大利脑腐」（Italian Brainrot）的网路现象代表角色。

纽约16岁少女山中-内贝斯尼（Yoshi Yamanaka-Nebesney）告诉法新社：「一开始我一点也不觉得好笑，但慢慢地就喜欢上了。」

不同国家网友制作的「义大利脑腐」无厘头影片，今年开始在TikTok等平台流传开来，配上大声吼叫、粗鲁且常常毫无意义的义大利语配音，赢得Z世代和Alpha世代年轻人追捧。

这十多个卡通化的AI生物迅速成为网路迷因，还催生一系列新内容，例如「脑腐饶舌」（Brainrot Rap），在YouTube上的观看次数已达1.16亿次。

从肯亚到西班牙，再到韩国，都能找到还在学的「义大利脑腐」粉丝。

阿姆斯特丹大学（University of Amsterdam）新媒体与数位文化讲师加利普（Idil Galip）说：「网路潮流瞬息万变，义大利脑腐「大概在两个月或一个月前就已经达到高峰。」

雅加达临床心理学家萨蒂瓦（Oriza Sativa）示警，问题在于这些AI角色被一些人用来制作或嵌入含有成人题材的影片或素材中，而许多家长的科技素养不足，无法察觉个中危险。