不敌血癌 甘乃迪外孙女史洛斯柏格35岁辞世

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿30日电） 美国前总统甘乃迪（John F. Kennedy）的外孙女、环境记者史洛斯柏格（Tatiana Schlossberg）因癌症病逝，享年35岁。她曾撰文自曝罹患急性骨髓性白血病。

史洛斯柏格的家属透过甘乃迪图书馆基金会（JFK Library Foundation）的Instagram帐号发布声明写道：「我们美丽的塔提安娜（史洛斯柏格）今天早上辞世。她将永远活在我们心中。」

史洛斯柏格是「纽约时报」的科学与气候记者，她在11月为「纽约客周刊」（The New Yorker）撰写的一篇文章中，深刻地描述了自己被诊断出罹患急性骨髓性白血病的过程。

史洛斯柏格2024年5月生下第2个孩子后，白血球数值异常地高，引发医生警觉，进而发现病况。急性骨髓性白血病好发于年长患者及纽约911攻击事件第一线应变人员。

她写道：「在最近一次临床试验中，我的医生告诉我，他或许能让我多活一年。我脑海中第一个念头是，我那心心念念、闭上眼就浮现他们脸庞的孩子们，将来会不记得我了。」

在文章中，史洛斯柏格也对她的堂舅小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）被任命为卫生及公共服务部部长表示失望。

她写道：「我在病床上看着巴比（Bobby，小罗勃甘乃迪的昵称）不顾逻辑与常识，被确认担任这个职位，尽管他从未在医学、公共卫生或政府部门工作过。」

史洛斯柏格的作品广泛发表于「大西洋月刊」（The Atlantic）和「浮华世界」（Vanity Fair）等顶尖刊物，并于2019年出版获奖书籍「不显眼的消费：你所不知道的环境冲击」（Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have，暂译）。

她的父亲是设计师爱德温．史洛斯柏格（Edwin Schlossberg），母亲是外交官卡洛琳．甘乃迪（Caroline Kennedy）。她身后留下医师丈夫莫兰（George Moran）及两个孩子。