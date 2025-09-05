与泽伦斯基和欧洲领袖谈话后 川普：将很快和蒲亭通话

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普昨天表示，他稍早已与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）及欧洲各国领袖通电话，不久后将与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）谈话。

川普在白宫与美国科技界知名人士共进晚餐，回应记者询问是否近期会与蒲亭通话时，他说：「我会的，没错。」

川普在巴黎峰会后与欧洲领袖通话，这场峰会目的是敲定乌克兰停火时的安全保障措施。

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，若有需要，「可以迅速安排」与川普的会谈，但他断然拒绝西方国家为基辅提供安全保障的想法。

培斯科夫向俄罗斯国家通讯社「俄罗斯新闻社」（Ria Novosti）表示：「外国，尤其是欧洲和美国的军队能为乌克兰提供并保障安全吗？绝对不可能，他们做不到。这种对乌克兰的安全保障，俄罗斯是无法接受的。」

在巴黎峰会结束后，各国领袖昨天宣布，20多个国家已承诺在达成和平协议后，在乌克兰境内部署「保障部队」（reassurance），旨在吓阻莫斯科再次攻击其邻国。

然而，人们对蒲亭并无意结束冲突的担忧日益加剧，本周他访问北京时表示，若无法达成和平协议，俄罗斯将继续在乌克兰作战，这番话引发高度警戒。