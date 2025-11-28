东南亚严重洪灾 罹难增至逾300人

afp_tickers

3 分钟

（法新社棉兰28日电） 东南亚连日以来遭遇强降雨，引发严重洪灾。综合各国有关当局今天的最新说法，印尼、泰国和马来西亚的罹难总数已经超过300人。

一个热带风暴系统在雨季强降雨期间生成，导致这3个国家多地遭到洪水淹没，居民受困屋顶，许多地方整个社区与外界隔绝。

印尼当局难以抵达苏门答腊岛（Sumatra Island）灾情最惨重地区；泰国南部一家医院则因太平间爆满，当局被迫引进冷藏货车暂存遗体。

在印尼西苏门答腊省（West Sumatra），53岁的米斯尼亚迪（Misniati）回忆与不断上升的洪水奋战的可怕经历说：「我试着冲回家时已经水深及腰，等我到家时，水已经到胸口。我和丈夫一整晚没睡，得时时注意水势。」

苏门答腊当地官员表示，本周洪水和山崩已经夺走至少174条人命，还有近80人失踪。

泰国南部是受灾最严重地区之一，合艾市（Hat Yai）居民只能攀附在屋顶上等待救援船艇。

随着洪水逐渐退去，灾情逐渐明朗。泰国政府发言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）今天表示，南部各地已有至少有145人罹难。

死亡人数大多集中在宋卡府（Songkhla）。当地宋卡王子大学附设医院（Songklanagarind Hospital）人员指出，太平间已再无空间，只能靠冷藏货车。

合艾居民描述洪水急速上升。67岁的康班（Kamban Wongpanya）表示自己是靠船只才得以获救。他说：「水淹到2楼天花板。」

东南亚雨季经常带来引发山崩和暴洪的豪大雨，热带风暴则加剧这次的灾情。

暖化使得空气含水量增加，带来更剧烈降雨，温暖海洋则增强风暴威力。

马来西亚治理与政治研究中心（Centre for Governance and Political Studies）气候变迁顾问萧勇健（Renard Siew）指出：「气候科学家早已警告，随着气温上升，极端天气事件只会越来越严重。我们已经亲眼目睹这一切。」