东南亚遭遇洪水与山崩 印泰马三国累计逾400人罹难

（法新社印尼毕迪29日电） 东南亚遭遇毁灭性洪水与山崩，死亡人数在今天超过400人。印尼、泰国与马来西亚的清理与搜救行动也已展开。

本周，季风豪雨引发洪灾淹没了三国大片地区，数千人被困，其中许多人被困在屋顶等待救援。

印尼救援人员正努力前往受灾最严重的苏门答腊岛（Sumatra Island），截至目前当地仍有270多人失踪。

根据印尼国家灾害应变总署（BNPB）今天最新数据，洪水与山崩已在印尼造成超过300人死亡，其中北苏门答腊省（North Sumatra）166人、西苏门答腊省（West Sumatra）90人、亚齐省（Aceh Province）47人。

印尼国家灾害应变总署署长苏哈里扬托（Suharyanto）表示，已疏散数万人，但三个省的许多地区仍然无法通行。他在记者会上指出，西苏门答腊省已启动人工降雨计画，以降低后续降雨带来的灾害风险。截至今天，大部分降雨已经趋缓。

泰国南部宋卡府（Songkhla）洪水水位一度达3公尺，造成162人死亡，是10年来最严重的洪灾之一。

泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）对洪水造成的破坏表示道歉。他今天表示：「每当有损失、死亡或受伤，无疑是总理的责任。」「我将运用所有专业知识，全力以赴改善情况。」他并宣布，灾区的清理工作将在两周内完成。

泰国洪灾救援中心表示，超过4万人已在避难中心避难，但「部分民众已经返回家中」。

马来西亚外交部表示，已有超过6000名因洪水滞留在合艾（Hat Yai）的马来西亚公民获救。洪水淹没北部玻州（Perlis）部分地区，造成两人死亡。

每年6至9月的季风季节通常带来豪雨，容易引发山崩与暴洪。热带风暴加剧了灾情，使印尼和泰国的死亡人数成为近年来最高之一。气候变迁影响风暴模式，包括季风季节的持续时间与强度，导致降雨更大、暴洪更频繁、风力更强。