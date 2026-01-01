中国祭牛肉保障措施 澳洲政府：令人失望

（法新社雪梨1日电） 澳洲政府表示，对中国决定对超出配额的牛肉进口加徵新关税感到「失望」；产业团体则警告，此举可能冲击两国之间价值超过10亿澳元（约新台币209亿元）的贸易。

中国商务部公告，2026年1月1日起对进口牛肉实施为期3年的保障措施，对巴西、澳洲、美国等主要进口国祭出配额限制，超出配额的进口牛肉将加徵高达55%关税，理由是国内产业「受到严重损害」。

根据公告，在3年保障措施实施期间，中国与澳洲签署自由贸易协定中的牛肉特殊保障措施（限额优惠税率）暂停实施。

澳洲贸易部长法瑞尔（Don Farrell）在声明中表示：「我们对这项决定感到失望。」

他说：「我们已向中国明确表示，澳洲牛肉不会对他们的牛肉产业构成风险，我们也希望澳洲作为重要自贸协定伙伴的地位得到尊重。

法瑞尔还说：「我们的牛肉品质世界一流、需求强劲，我们将持续为我们的牛肉产业发声，并予以支持。」

中国是澳洲第2大牛肉出口市场，仅次于美国。

根据新规定，澳洲2026年获得的牛肉出口配额约20万吨。

近年来，中国牛肉价格呈现下滑趋势，分析人士将原因归咎于供给过剩，以及全球第2大经济体放缓导致需求不足。

澳洲肉类产业协会（Australian Meat Industry Council）在声明中指出，新限制措施「可能使澳洲对中国的牛肉出口量，较过去12个月减少约1/3，相当于超过10亿澳元的贸易额」。

澳洲肉类产业协会执行长莱恩（Tim Ryan）警告，这些关税将对流向中国的贸易产生「严重冲击」，且「限制中国消费者取得安全、可靠的澳洲牛肉」。（编译：刘文瑜）