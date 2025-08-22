中国3艘军舰2月现踪南太平洋 纽西兰当局不安

（法新社雪梨22日电） 法新社取得的军事文件显示，今年2月中国在未事前通知的情况下派遣军舰编队执行前所未见的南太平洋任务，这引起纽西兰当局警觉。

多年来，北京持续扩展在南太平洋的影响力，透过兴建新医院、铺设新道路，慷慨提供气候援助等方式，积极拉拢南太平洋岛国。

然而，这些外交行动日渐伴随着更为公开明显的军力展现。

今年2月，3艘中国军舰航经澳洲与纽西兰之间的塔斯曼海（Tasman Sea）。

纽西兰国防军（New Zealand Defence Force）官员在依据资讯自由法发布的简报中写道：「我们从未见过这类具备空、陆、海作战能力的舰艇如此靠近我国海岸。」

根据文件，这支舰队包括一艘刃海级驱逐舰，这是全球最先进的军舰之一，同时也是中国战力最强的水面舰艇。

纽西兰国防官员指出，这是刃海级驱逐舰从2020年服役以来，第2次现踪南太平洋。首次则是在2024年10月，当时一艘刃海级驱逐舰停靠太平洋岛国万那杜。

纽西兰国防军2月的简报中写道：「中国政府并未通知我们为何部署这支编队到我方区域…我们也未获知其未来的计画。」

外交政策专家卡皮（David Capie）说道，中国海军编队的出现前所未见，显然是为了传达讯息。

威灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）战略研究中心（Centre for Strategic Studies）主任卡皮指出：「他们举行军事演习，即使只是例行军演，对许多纽西兰人而言都极为震惊。」

卡皮还说：「他们来到这么南边的地方，不是为了看企鹅。」

他更提到，澳洲和纽西兰曾在中国声索主权的南海争议水域例行性联合巡航，「这提醒大家，双方都可以进行这样的行动」。