The Swiss voice in the world since 1935
中立

瑞士中立：你问，我答

瑞士的中立政策之所以能被青眼相待，是因为它矗立在武装力量的基石之上。
瑞士的中立政策之所以能被青眼相待，是因为它矗立在武装力量的基石之上。 Keystone / Peter Schneider

瑞士的中立并不那么浅显易懂，容易让人理解。我们曾询问您对瑞士中立政策有哪些疑问，在这里，我们为您答疑解惑。

此内容发布于
1 分钟
Giannis Mavris , Sara Pasino , 张樱

瑞士的中立政策现如今还依然适用吗？如果遭受外来攻击，瑞士会怎么做？瑞郎能从中立政策中受益吗？

瑞士的中立政策素来享有盛誉，但很少有人知其细节。我们经常会收到读者通过电子邮件、社交媒体和我们发起的辩论活动提出的围绕瑞士中立政策的疑问。我们收集了一系列颇具代表性的问题，并以视频形式为您解答相关疑惑。

  • 在遭受外来攻击的情况下，瑞士会怎么做？作为中立国，瑞士可以对国际事务表达自己的观点和立场吗？
  • 瑞士的中立政策对其货币有何影响？您了解瑞士中立的前世今生吗？
  • 瑞士的中立政策现如今还依然有效吗？谁来负责维护它？瑞士奶酪与瑞士中立又有何关联？

您可以在我们的焦点页面上找到关于瑞士中立的全面概述：

瑞士联邦插图

相关内容

外交事务

瑞士中立：路在何方？

乌克兰战争迫使瑞士对其中立性进行重新定义。瑞士的中立长期以来被认为是和平与繁荣的秘诀，目前却越来越被国际社会视为机会主义和不合时宜的表现。

更多阅览 瑞士中立：路在何方？

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自英文：张樱/dh)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
384
284 留言
查看讨论
观点

相关内容

瑞士与斡旋：中立有助于和平吗？

此内容发布于 众所周知，瑞士是个中立国，而并不太为人所知的是瑞士还是一个擅于斡旋的国家，很多人以为中立是斡旋的前提，然而专家说这两者之间并不无因果关系。

更多阅览 瑞士与斡旋：中立有助于和平吗？
瑞士联邦插图

相关内容

瑞士中立：路在何方？

乌克兰战争迫使瑞士对其中立性进行重新定义。瑞士的中立长期以来被认为是和平与繁荣的秘诀，目前却越来越被国际社会视为机会主义和不合时宜的表现。

更多阅览 瑞士中立：路在何方？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团