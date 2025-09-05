瑞士中立：你问，我答

瑞士的中立政策之所以能被青眼相待，是因为它矗立在武装力量的基石之上。 Keystone / Peter Schneider

瑞士的中立并不那么浅显易懂，容易让人理解。我们曾询问您对瑞士中立政策有哪些疑问，在这里，我们为您答疑解惑。

瑞士的中立政策现如今还依然适用吗？如果遭受外来攻击，瑞士会怎么做？瑞郎能从中立政策中受益吗？

瑞士的中立政策素来享有盛誉，但很少有人知其细节。我们经常会收到读者通过电子邮件、社交媒体和我们发起的辩论活动提出的围绕瑞士中立政策的疑问。我们收集了一系列颇具代表性的问题，并以视频形式为您解答相关疑惑。

在遭受外来攻击的情况下，瑞士会怎么做？作为中立国，瑞士可以对国际事务表达自己的观点和立场吗？

瑞士的中立政策对其货币有何影响？您了解瑞士中立的前世今生吗？

瑞士的中立政策现如今还依然有效吗？谁来负责维护它？瑞士奶酪与瑞士中立又有何关联？

您可以在我们的焦点页面上找到关于瑞士中立的全面概述：

相关内容 外交事务 瑞士中立：路在何方？ 乌克兰战争迫使瑞士对其中立性进行重新定义。瑞士的中立长期以来被认为是和平与繁荣的秘诀，目前却越来越被国际社会视为机会主义和不合时宜的表现。 更多阅览 瑞士中立：路在何方？

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自英文：张樱/dh)