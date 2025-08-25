丹麦挺巴游行聚集万人 吁政府承认巴勒斯坦

afp_tickers

3 分钟

（法新社哥本哈根24日电） 支持巴勒斯坦的民众今天齐聚丹麦首都哥本哈根，高呼结束在加萨走廊的战争，以及敦促丹麦政府承认巴勒斯坦为国家。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月发动奇袭，引爆这场战争。法新社依据官方数据统计，这场战争造成1219人死亡，其中大多数为平民。

而根据哈玛斯治下的加萨走廊（Gaza Strip）卫生部数据，以色列军事行动已造成至少6万2622名巴勒斯坦人丧生，其中多数死者为平民。联合国认为加萨走廊卫生部门提供的数据可信。

这场示威游行人数超过1万人，参加组织将近100个，包含乐施会（Oxfam）、绿色和平组织（Greenpeace）、国际特赦组织（Amnesty），以及其他工会、政党与艺术团体。而瑞典环保斗士童贝里（Greta Thunberg）也参与其中。

丹麦警方并未提供示威者的预估人数。

这些示威者在晴朗的天空下，聚集在丹麦国会外表达诉求，其中许多人带上年幼子女参加。他们挥舞旗帜，高举标语并高喊「停止军售」、「解放巴勒斯坦」以及「丹麦向种族灭绝说不」。

丹麦政府已表示，希望善用目前身为欧洲联盟（EU）轮值主席国的身分，向以色列政府加大施压，以结束加萨战争。丹麦传统上支持以色列，不过总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）近日表示，以色列政府已「太过火」。

尽管如此，丹麦政府先前已经表示，在近期的未来，没有承认巴勒斯坦为国家的计画。

43岁示威者阿佩罗斯（Michelle Appelros）告诉法新社：「当权者未阻止种族灭绝，因此走上街头抗议、向所有领袖表达我们的不认同，显得更加重要。」