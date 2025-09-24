The Swiss voice in the world since 1935

义大利强烈谴责无人机攻击加萨援助船队　派军舰支援

（法新社罗马24日电） 义大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）今天表示，在加萨救援船队的筹划者通报多艘船只于希腊附近遭多架无人机攻击后，已派遣一艘海军巡防舰协助这个船队。

「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）指出，昨天深夜，船队行经希腊海域时，周围传出逾12次爆炸声，且有「不明物体」掉落甲板造成损害。

克罗塞托透过国防部在社群平台X发表声明指出：「为确保『船队』上义大利公民安全……我已与总理讨论并下令义大利海军多功能巡防舰法山号（Fasan）立即介入救援，该舰目前正于克里特岛以北的『安全海洋行动』（Operation Safe Sea）任务中执勤。」

他补充，这艘军舰已在前往事发海域途中，准备执行必要的救援行动。

克罗塞托强烈谴责针对船队发动「无人机攻击」的不明肇事者，并强调这是「最强烈的谴责」。

义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）表示，已要求以色列确保船上「义大利公民、国会议员及欧洲议会议员」等挺巴勒斯坦行动者的安全。

外交部并补充，义大利先前已通知以色列，「凡交由以色列部队执行的任何行动，必须遵守国际法暨绝对谨慎原则」。

声明还指出：「塔加尼部长已指示驻特拉维夫大使馆持续搜集相关资讯，并再次向以色列政府重申，必须对船上人员提供绝对保障。」

「全球坚毅船队」本月稍早自西班牙巴塞隆纳启航，目标是突破以色列对加萨的封锁，将援助物资送达当地。

目前船队共有51艘船只，大多停泊在希腊克里特岛外海。等待启航船只先前曾在突尼西亚遇到两起疑似无人机袭击事件。瑞典气候行动者童贝里（Greta Thunberg）也已自这个北非国家登船。

以色列曾在今年6月和7月阻止行动者两度试图由海路进入加萨，并于22日重申，不会允许该救援船队靠近这个冲突中的巴勒斯坦地区。（编译：陈政一）

