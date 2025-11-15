乌克兰称俄军袭基辅夺6命 泽伦斯基批俄散布恐惧

（法新社基辅14日电） 俄国稍早轰炸乌克兰首都基辅（Kyiv）的公寓后，导致6人罹难。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）谴责此举「极其恶劣」且散布恐惧。

这波攻势是俄罗斯自2022年全面入侵乌克兰以来，基辅面临的大规模攻击之一，攻势波及首都多个行政区，并使今晚部分区域因停电而陷入黑暗。

乌克兰当局也声称，在上述攻击事件发生几小时过后，一架俄国无人机袭击乌克兰南方一个市场，导致另外2人死亡。

而乌克兰也朝俄罗斯境内发射数枚飞弹。俄国官员回报黑海（Black Sea）附近一座炼油厂起火。

随着寒冬逼近，俄军也在密集攻击乌克兰的电力设施。

乌克兰当局指出，这波攻击也使一家医院、数间商店与办公室遭殃，并有36人受伤。亚塞拜然大使馆也在攻击中受损，使亚塞拜然政府召见俄罗斯大使，提出抗议。

此外，在基辅东部，法新社记者目睹多栋高楼烧焦，数十扇窗户与阳台被炸得粉碎。

当地一名女性居民卡尔成柯（Maria Kalchenko）站在遇袭大楼的外面。她表示，「我的头发着火后，我就开始试图灭火」。而工作人员正在收拾这栋大楼遇袭后产生的瓦砾。

她告诉法新社，「多扇门被炸飞，到处都是火焰，接着火势蔓延，邻居在尖叫」。

泽伦斯基下周将访问法国巴黎以及西班牙马德里，启动新一连串外交行程。

他谴责俄军的攻击是意图制造「恐惧」。他也主张，「这是经过精密计算的攻击，意图对乌克兰民众与民用基础设施造成最大损害」