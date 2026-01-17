乌干达反对派领袖称脱离突袭 已躲起来

afp_tickers

2 分钟

（法新社康培拉17日电） 乌干达军方驳斥反对党党魁暨总统候选人威恩（Bobi Wine）遭军队从住家带走后，威恩在社群媒体发文指逃离军警突袭，目前已躲起来。该国大选结果预计稍晚出炉。

乌干达大选计票持续进行中，最终结果预计格林威治标准时间17日中午12时左右公布。81岁的总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）预料宣布胜选，延续40年执政之路。

乌干达总统选举期间网路遭封锁并传出至少有10人丧生。

威恩昨天表示他遭到软禁后，其所属政党全国团结平台（National Unity Platform，NUP）随后在社群媒体X发文说，威恩已被军方直升机「强行带离」住家。军方已否认相关说法。

威恩今天于X发文指出：「我要证实一件事，我已成功逃离他们。我目前不在家，但妻子和其他家人仍遭到软禁。我知道这些罪犯四处寻找我，我正设法确保自身安全。」

他并表示，「昨晚我们家经历极其艰难的时刻…军方和警方突袭我们，他们切断电源并破坏家中部分监视器」。

威恩未透露目前人在何处，与威恩关系密切的人士透露，他仍在乌干达境内。

记者在乌国首都康培拉（Kampala）市区看见大批警力进驻，安全部队正强制民众离开街头，以免过去数月在肯亚和坦尚尼亚爆发的示威行动在当地上演。

乌干达警方发言人鲁索克（Kituuma Rusoke）稍早在记者会表示，威恩仍然在家，而且「未遭到逮捕」。