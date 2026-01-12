乌干达大选本周登场 总统穆塞维尼预料将连任

（法新社乌干达首都康培拉12日电） 东非国家乌干达15日将举行总统大选，总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）长达40年的统治几乎肯定将再获延续，但许多人担心2021年的镇压行动可能重演。

穆塞维尼现年81岁，自1986年掌权至今，他的主要对手是从歌手转型为政治人物的波毕威恩（Bobi Wine）。

波毕威恩本名凯亚古兰伊（Robert Kyagulanyi），今年43岁，这是他第2度参选总统，上回2021年的选战以流血和失望收场。

尽管穆塞维尼几乎肯定连任，人权团体及国际监督人士仍指控，乌干达当局在选前进行抓捕、绑架等行动，还恐吓媒体。

最近几天，首都康培拉气氛平静，不少居民已返乡准备投票，或是选择避避风头。

波毕威恩过去屡次被捕，这次竞选时，他身穿防弹背心，形容选战已变成「战争」。

他上周在国家团结平台党（NUP）一场集会中说：「他们不可能把我们全都绑走。监狱已经满了，而我们追求改变的乌干达人民还有数百万人。」

不过，一些乌干达人仍害怕2021年的暴力情事重演。首都居民南杜梅（Winnie Promise Nantume）告诉法新社，那时「人们失去性命和身边的东西，所以这让我们很害怕」。

东非民主倒退的疑虑也挥之不去。

去年10月，乌干达邻国坦尚尼亚的大选爆发暴力冲突，并传出舞弊指控，数百名抗议民众遭安全部队杀害。

肯亚自2024年以来的多场抗议活动亦有数十名反政府示威者遇害，而且杀人者显然未受惩处。