乌干达大选结果将揭晓 军方否认带走反对派领袖

（法新社康培拉17日电） 随着乌干达总统选举计票持续进行，军方今天出面否认反对党党魁暨总统候选人威恩（Bobi Wine）在家中遭军方绑架一说。这场大选结果预计今天稍后出炉。

稍早有媒体报导，乌干达总统选举期间网路遭封锁并传出至少有10人丧生。

81岁的总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）预计取得压倒性优势并在今晚最终计票结果出炉后宣布胜选，延续40年执政之路。

乌干达选举委员会表示，在已开出的近81%选票中，穆塞维尼得票率为73.7%，威恩则是22.7%。

最终结果预计格林威治标准时间17日下午1时（台湾时间晚间9时）左右公布。

威恩昨天表示他遭到软禁后，其所属政党全国团结平台（National Unity Platform，NUP）随后在社群媒体X发文说，威恩已被军方直升机「强行带离」住家，但军方否认相关说法。

乌干达军方发言人马吉辛（Chris Magezi）告诉法新社：「外界传言所谓逮捕他（威恩）的说法毫无根据、纯属无稽之谈。散布谣言的用意是煽动支持者采取暴力行动。」

法新社记者表示，今晨威恩住家周围现场平静，但通讯持续受阻导致无法连络上NUP其他党员。

43岁政治新星威恩出身首都康培拉的贫民窟，他自封「贫民窟总统」。他近日批评政府违反先前的多次承诺而于本周封锁网路，藉机「大量灌票」并且逮捕他所属政党干部。