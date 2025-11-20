乐施会：G20亿万富豪年收入足让全球贫困人口脱贫

afp_tickers

3 分钟

（法新社约翰尼斯堡20日电） 国际扶贫组织乐施会（Oxfam）今天指出，全球主要经济体的亿万富豪去年合计进帐2.2兆美元，足以让全球所有贫困人口脱离贫穷。

法新社报导，总部位于英国的乐施会呼吁，在本周末于南非登场的20国集团（G20）峰会支持地主国提出的倡议，以解决全球严重财富不均与开发中国家债务问题，这些问题正侵蚀脆弱国家的发展基础。

乐施会根据富比世（Forbes）富豪排行榜数据指出，G20成员中的19个国家去年亿万富翁收入达2.2兆美元，合计总财富成长至15.6兆美元。

乐施会在声明中说：「要让目前生活在贫穷线以下的38亿人口脱贫，1年需要1.65兆美元。」

乐施会支持南非将于11月22日至23日峰会上提出的建议，倡议设立一个国际不平等问题小组，仿效联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）处理全球暖化威胁的模式，专责面对全球贫富差距问题。

乐施会执行董事贝哈（Amitabh Behar）在声明中表示：「若南非举行的G20峰会能成立新的国际不平等专家小组，将是应对不平等危机的重要一步。」

乐施会并呼吁，全球富裕族群应「被公平课税，以协助终结贫穷并对抗气候危机」。

乐施会也点名抵制约翰尼斯堡峰会的美国，批评美方推动「具破坏性」的政策，包括关税、减税措施与削减救命援助，进一步拉大贫富差距。

乐施会在声明中指出，目前全球有34亿人口生活在债务负担沉重的国家，这些国家偿还利息的支出超过教育或医疗预算。

G20由19个国家、欧洲联盟（European Union）与非洲联盟（African Union）组成，合计占全球国内生产毛额（GDP）的85%，人口则约占全球2/3。

南非期盼这次首度在非洲举行的G20峰会能推进非洲及「南方世界」（Global South）开发中国家所面临的重要议题，之后G20轮值主席国将在2026年交棒给美国。