乔治亚执政党地方选举胜出 群众抗议警射催泪弹和水炮

（法新社特比利西4日电） 乔治亚执政党乔治亚之梦今天在地方选举中获胜，警方对试图闯入总统府的反政府示威者发射催泪瓦斯与高压水炮，数以万计民众响应在野阵营「拯救民主」的号召走上街头集会。

这场今天举行的选举，是执政的民粹派乔治亚之梦（Georgian Dream）自1年前具争议的国会选举以来首次面临选举考验。那场选举曾让这个黑海国家陷入动荡，并促使欧盟实际上冻结这个欧盟候选国的入盟申请。 中央选举委员会表示，在近75%的投票所完成开票后，乔治亚之梦在所有地方议会取得多数席次，得票率超过80%。

根据选委会，执政党候选人在所有城市的首长选举中都以压倒性优势获胜。

在示威活动之前，当局誓言将对那些被视为企图发动「革命」的人采取强硬回应。

法新社记者看到，数以万计民众挥舞乔治亚国旗与欧盟旗帜，涌入首都特比利西的自由广场（Freedom Square），参加主办单位称为「国民大会」的集会。

经过数月对独立媒体的突袭、对公民社会的限制，以及数十名反对派人士与维权者遭监禁后，原本不引人注目的地方选举如今变得攸关重大。

歌剧明星出身的维权人士布尔楚拉泽（Paata Burchuladze）出席自由广场的集会，他宣读一份声明，宣布「权力回归人民」，并指责政府「不具正当性」，同时宣布国家进入过渡阶段，现场响起热烈掌声。

随后，示威者游行至总统府并试图闯入，导致执法部门发射催泪瓦斯与高压水炮，抗议民众则搭建路障并将其点燃。人群在午夜过后不久逐渐散去。