保持距离地排队：伯尔尼市中心市场大街的景象。

(Keystone / Marcel Bieri)

“这个病毒影响到每个人的生活，”Gaby Ochsenbein说，她曾是swissinfo.ch的编辑，去年刚刚提前退休。生活在伯尔尼的她为我们写下了在这一特殊时期的特殊感受。



尽管在这个沉重的时期，春天的早晨依然是明媚和灿烂的。新冠病毒在城市中蔓延，虽然看不到，却感受得到。人们的日常生活发生了变化，变得缓慢和疏松，每个人的心里似乎都不是很轻松。

(swissinfo.ch)

被欢快的鸟叫声从睡梦中唤醒，在这样封锁的日子里，还是少了些什么-孩子们叽叽嘎嘎的笑闹声，往日8点钟要上课的孩子，会从房前呼啸地跑过，赶上8点钟的第一堂课。



学校停课了，他们必须得待在家里，为防止病毒传播而尽一份力量。楼下马路对面的托儿所也比平常安静了许多，很多家长为了配合国家的措施，把孩子留在家里不送托儿所，来尽自己一份社会责任。



通往阿尔河的路上，那位附近养老院的老人和往常一样，这个时间用面包碎喂乌鸦，他很热情地打招呼-和往常一样。远处河岸上两个10岁左右的孩子在钓鱼，他们看起来没有因为停课而产生任何不快情绪。



幽灵般的寂静



联邦广场上空空如也，平常这里经常有菜市场，为了保护民众安全，菜市场暂时撤消了。周围的饭店、咖啡、电影院也都关门了，要等多长时间我才能在我最爱的咖啡店里喝咖啡看报纸，谁也不知道。

几乎是一座空城的伯尔尼市中心。 (Keystone / Marcel Bieri)

大多数不卖日常用品的商店都贴了一张大宣传海报，就像几家书店，海报上用重体写着：“疫情时期也是阅读时期”，书籍和其他用品都可以在网上订购。



城市里比平常安静了许多，人们都有了防护意识，有些人眼光里带着戒备，甚至惶恐。擦肩而过的时候，都会保持距离。



胳膊肘派用场



上公交车的时候，人们不再用手，而是用胳膊肘开门，熟人见面也用胳膊肘代替握手来打招呼。拥抱和贴面礼都省了。虽然感觉有点奇怪，但是必须这样做，目前情况很严峻。



我的库尔德-伊朗德语学生不久前和我见面还握手，现在也不握了，他告诉我，在他们难民收容所里，要常洗手并保持距离，这在6、7个人一个房间的环境里有多不容易，是可想而知的。



如果过几天瑞士和意大利一样禁止出门了怎么办？只能在需要买生活用品或者上班的时候才能出门？我读到意大利人依然可以出来遛狗，但我没有狗，也不能马上买一只，因为宠物店也关门了。网上买狗，似乎不可能。但是可以买书：疫情时期也是读书时期！



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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