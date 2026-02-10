亲近盟友被抓 马查多坚持返回委内瑞拉推动民主化

（法新社华盛顿9日电） 诺贝尔和平奖得主、委内瑞拉反对派领袖马查多表示，她的紧密盟友瓜尼帕最近遭拘留一事，完全不影响她返回委内瑞拉的计画，反而更加坚定她的决心。

马查多（Maria Corina Machado）去年12月悄悄离开委内瑞拉，前往挪威首都奥斯陆领取诺贝尔和平奖，并未指定返国时间。

马查多在泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）总部与专家会面后表示，她在完成一些任务后，将尽快返回委内瑞拉，与人民一同推动民主转型。

瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）曾任委内瑞拉国民议会副议长，是马查多亲近的盟友。昨天他在首都卡拉卡斯与其他几位反对派人士一同获释。然而，瓜尼帕在公开要求委内瑞拉举行民主选举后，就被多名全副武装人员带走，距离获释仅隔数小时。

马查多表示，昨天「是充满极端情绪的一天」，「许多家庭看到挚爱归来感到欣慰，但我们也看到这个暴政的反应」。

美国总统川普（Donald Trump）的政府1月3日逮捕时任委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，选择支持前副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）出任临时总统。罗德里格斯已释放数百名在马杜洛时期被监禁的囚犯，也宣布计划实施全面大赦。

川普曾淡化委内瑞拉迅速举行选举的必要性，并表示他正透过强迫罗德里格斯服从来控制委内瑞拉。

尽管美国长年拥护委内瑞拉反对派是该国选举的合法赢家，但川普在把马杜洛赶下台后，认为马查多缺乏足够支持来领导国家。

不过，在马查多于白宫亲手将她获得的诺贝尔和平奖奖章献给川普后，川普态度转变，开始支持她在委内瑞拉的未来发挥作用。