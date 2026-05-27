欧洲控烟比较：瑞士排名靠后

瑞士烟草预防协会呼吁采取“更强有力的”控烟措施。 Keystone / Alessandro Della Bella

尽管瑞士吸烟人数近年逐步减少，但是，在最近公布的欧洲控烟排名中，瑞士的表现依然不尽如人意。这与其”烟草大国“的背景不无关系。

3 分钟

RTS 其他2种语言 English en Switzerland among worst in Europe for tackling smoking 原版 更多阅览 Switzerland among worst in Europe for tackling smoking

Português pt Suíça fica entre os piores da Europa no controle do tabaco 更多阅览 Suíça fica entre os piores da Europa no controle do tabaco

根据瑞士烟草预防协会5月20日发布的调查结果，在37个受评估国家中，瑞士的排名倒数第二。

在该指数中，瑞士与东欧国家、意大利以及巴尔干国家被归为一组。只有波斯尼亚和黑塞哥维那的得分比瑞士更低。

在本年度的欧洲控烟排名中，爱尔兰、英国和荷兰成绩名列前茅。

在瑞士的邻国中，法国(第4名)表现最佳，而奥地利(第22名)和德国(第25名)的排名则接近瑞士(第36名)。

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士是否会禁止电子烟 此内容发布于 澳大利亚、新西兰、英国和许多其他国家已经或正在计划禁止或计划禁止电子烟(也称威卜vapes)，这是为了保护民众，尤其是年轻人的健康。然而在瑞士，将很难禁止电子烟，因为烟草游说团体的力量太强大了。 更多阅览 瑞士是否会禁止电子烟

该报告指出，在广告禁令、防范烟草行业影响、新型尼古丁产品监管以及预防工作等领域存在重大缺口。报告还指出，在所有接受评估的国家中，瑞士是唯一尚未批准世界卫生组织《烟草控制框架公约》的国家。

烟草业对瑞士经济贡献巨大，与瑞士政界关系也因此十分密切。这两个领域之间众所周知的渗透性是瑞士排名靠后的主要原因。

《世界卫生组织烟草控制框架公约》是世界卫生组织主持谈判的第一项国际条约。 公约致力于促使各缔约方终结“烟草流行的全球化”，并为此提供了法律框架和一系列烟草控制措施，例如：在香烟包装上印制健康警示、制定禁烟法律以及提高烟草制品税。 该公约共有183个缔约方。瑞士政府于2004年6月签署了该公约。今年11月26日，政府回应社会民主党议会动议时，表示赞成批准该项公约。

瑞士立法的不足

报告称，尽管瑞士相关法律近期有所调整，但后者仍“存在重大缺陷”并含有利于烟草行业的豁免条款。

瑞士烟草预防协会将此次排名描述为“一次严正的政治警钟”。该组织呼吁采取“更强有力的”措施，包括全面禁止烟草广告、加强对新型尼古丁产品的监管、大幅提高烟草价格、大力加强预防工作，以及立即批准《世界卫生组织烟草控制框架公约》。

阅读最长 讨论最多