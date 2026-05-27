欧洲控烟比较：瑞士排名靠后
尽管瑞士吸烟人数近年逐步减少，但是，在最近公布的欧洲控烟排名中，瑞士的表现依然不尽如人意。这与其”烟草大国“的背景不无关系。
根据瑞士烟草预防协会5月20日发布的调查结果，在37个受评估国家中，瑞士的排名倒数第二。
在该指数中，瑞士与东欧国家、意大利以及巴尔干国家被归为一组。只有波斯尼亚和黑塞哥维那的得分比瑞士更低。
在本年度的欧洲控烟排名中，爱尔兰、英国和荷兰成绩名列前茅。
在瑞士的邻国中，法国(第4名)表现最佳，而奥地利(第22名)和德国(第25名)的排名则接近瑞士(第36名)。
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该报告指出，在广告禁令、防范烟草行业影响、新型尼古丁产品监管以及预防工作等领域存在重大缺口。报告还指出，在所有接受评估的国家中，瑞士是唯一尚未批准世界卫生组织《烟草控制框架公约》的国家。
烟草业对瑞士经济贡献巨大，与瑞士政界关系也因此十分密切。这两个领域之间众所周知的渗透性是瑞士排名靠后的主要原因。
《世界卫生组织烟草控制框架公约》是世界卫生组织主持谈判的第一项国际条约。
公约致力于促使各缔约方终结“烟草流行的全球化”，并为此提供了法律框架和一系列烟草控制措施，例如：在香烟包装上印制健康警示、制定禁烟法律以及提高烟草制品税。
该公约共有183个缔约方。瑞士政府于2004年6月签署了该公约。今年11月26日，政府回应社会民主党议会动议时，表示赞成批准该项公约。
瑞士立法的不足
报告称，尽管瑞士相关法律近期有所调整，但后者仍“存在重大缺陷”并含有利于烟草行业的豁免条款。
瑞士烟草预防协会将此次排名描述为“一次严正的政治警钟”。该组织呼吁采取“更强有力的”措施，包括全面禁止烟草广告、加强对新型尼古丁产品的监管、大幅提高烟草价格、大力加强预防工作，以及立即批准《世界卫生组织烟草控制框架公约》。
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