瑞士独栋小楼：居住人数大多不过两人

多数独栋住宅内最多只有两人居住。 Keystone-SDA

瑞士超过一半的独栋住宅内，居住人数仅有一到两人。

瑞士联邦统计局的数据显示，截至2024年底，瑞士住宅建筑共计180万栋，容纳484万套居所。其中，供单独家庭居住的独立住宅超过100万栋，但居住人口仅为一人或两人的家庭占比却高达55%。

2024年，瑞士人均居住面积大约为46.6平米。联邦统计局表示，这一数值在2021年之前持续上升，此后就基本保持稳定。

对燃油取暖系统的依赖

住宅建筑中，大约35%采用燃油取暖(oil heating)系统。因此，燃油仍是瑞士最常用的供暖能源。不过，联邦统计局表示，其占比在过去40年间稳步下降。

与此同时，采用热泵(heat pump)为建筑供暖的比例大幅提升。2024年，23%的住宅建筑都配备了热泵系统，占比自2000年起提升了五倍。17%的居民建筑装有燃气供暖(Gas heating)设备，12%采用木材供暖，另有7%使用电暖。

如果以个体家庭-而非建筑-为单位来看的话，情况又稍有不同。联邦统计局的数据显示：2024年，60%的家庭采用化石燃料取暖(35%使用燃油，25%采用燃气)；20%的家庭利用建筑提供的热泵系统取暖。