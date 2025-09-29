瑞士独栋小楼：居住人数大多不过两人
瑞士超过一半的独栋住宅内，居住人数仅有一到两人。
瑞士联邦统计局的数据显示，截至2024年底，瑞士住宅建筑共计180万栋，容纳484万套居所。其中，供单独家庭居住的独立住宅超过100万栋，但居住人口仅为一人或两人的家庭占比却高达55%。
2024年，瑞士人均居住面积大约为46.6平米。联邦统计局表示，这一数值在2021年之前持续上升，此后就基本保持稳定。
对燃油取暖系统的依赖
住宅建筑中，大约35%采用燃油取暖(oil heating)系统。因此，燃油仍是瑞士最常用的供暖能源。不过，联邦统计局表示，其占比在过去40年间稳步下降。
与此同时，采用热泵(heat pump)为建筑供暖的比例大幅提升。2024年，23%的住宅建筑都配备了热泵系统，占比自2000年起提升了五倍。17%的居民建筑装有燃气供暖(Gas heating)设备，12%采用木材供暖，另有7%使用电暖。
如果以个体家庭-而非建筑-为单位来看的话，情况又稍有不同。联邦统计局的数据显示：2024年，60%的家庭采用化石燃料取暖(35%使用燃油，25%采用燃气)；20%的家庭利用建筑提供的热泵系统取暖。
燃油取暖(Oil Heating)
优点：独立性高，不依赖燃气管网，适合偏远地区;热量输出稳定，供暖效果强劲；已有设备的家庭，短期更换成本低。
缺点：需要定期购买和储存燃油(需储油罐，占空间)；价格受国际油价波动影响大；二氧化碳和污染物排放高，不环保。
燃气取暖(Gas Heating)
优点：热效率高，运行成本一般低于燃油;供应稳定(有燃气管网的地区)；燃烧比燃油更清洁，排放较少；占用空间小，不需要储存燃料。
缺点：依赖燃气管网，没有管网的地区不适用;仍然是化石能源，排放二氧化碳；未来也可能面临环保政策的限制。
热泵(Heat Pump)
优点：利用空气、地下水或地热，能效比高(耗电量低于传统电暖);环保，无直接排放，符合未来趋势；长期运行成本低(特别是配合太阳能光伏);可同时供暖和制冷，一机多用。
缺点：安装成本高；需要良好的建筑隔热效果，否则效率打折；在极寒地区，空气源热泵效率下降，可能需要辅助电加热；安装条件有限制(比如空间、地质条件)。
