The Swiss voice in the world since 1935
新闻
人口统计

瑞士独栋小楼：居住人数大多不过两人

多数独栋住宅内最多只有两人居住。
多数独栋住宅内最多只有两人居住。 Keystone-SDA

瑞士超过一半的独栋住宅内，居住人数仅有一到两人。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA

瑞士联邦统计局的数据显示，截至2024年底，瑞士住宅建筑共计180万栋，容纳484万套居所。其中，供单独家庭居住的独立住宅超过100万栋，但居住人口仅为一人或两人的家庭占比却高达55%。

2024年，瑞士人均居住面积大约为46.6平米。联邦统计局表示，这一数值在2021年之前持续上升，此后就基本保持稳定。

相关内容
2025年4月5日，人们走上街头，要求解决住房紧张问题。

相关内容

人口统计

在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难

此内容发布于 瑞士人并不热衷于买房，租房居住在这里很正常，租户受到很好的法律保护，房源也有保障。但苏黎世是个例外，这里的住房市场几近枯竭，很多人要拿出收入的一半来支付房租，难怪常常有人走上街头示威游行。这不，市政府都坐不住了，必须出面解决住房问题了。

更多阅览 在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难

对燃油取暖系统的依赖

住宅建筑中，大约35%采用燃油取暖(oil heating)系统。因此，燃油仍是瑞士最常用的供暖能源。不过，联邦统计局表示，其占比在过去40年间稳步下降。

与此同时，采用热泵(heat pump)为建筑供暖的比例大幅提升。2024年，23%的住宅建筑都配备了热泵系统，占比自2000年起提升了五倍。17%的居民建筑装有燃气供暖(Gas heating)设备，12%采用木材供暖，另有7%使用电暖。

如果以个体家庭-而非建筑-为单位来看的话，情况又稍有不同。联邦统计局的数据显示：2024年，60%的家庭采用化石燃料取暖(35%使用燃油，25%采用燃气)；20%的家庭利用建筑提供的热泵系统取暖。

燃油取暖(Oil Heating)

优点：独立性高，不依赖燃气管网，适合偏远地区;热量输出稳定，供暖效果强劲；已有设备的家庭，短期更换成本低。

缺点：需要定期购买和储存燃油(需储油罐，占空间)；价格受国际油价波动影响大；二氧化碳和污染物排放高，不环保。

燃气取暖(Gas Heating)

优点：热效率高，运行成本一般低于燃油;供应稳定(有燃气管网的地区)；燃烧比燃油更清洁，排放较少；占用空间小，不需要储存燃料。

缺点：依赖燃气管网，没有管网的地区不适用;仍然是化石能源，排放二氧化碳；未来也可能面临环保政策的限制。

热泵(Heat Pump)

优点：利用空气、地下水或地热，能效比高(耗电量低于传统电暖);环保，无直接排放，符合未来趋势；长期运行成本低(特别是配合太阳能光伏);可同时供暖和制冷，一机多用。

缺点：安装成本高；需要良好的建筑隔热效果，否则效率打折；在极寒地区，空气源热泵效率下降，可能需要辅助电加热；安装条件有限制(比如空间、地质条件)。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团