人道船队突尼西亚港口遭无人机袭击

此内容发布于
2 分钟

（法新社西迪布赛义德9日电） 目标突破以色列对加萨走廊封锁的「全球坚毅船队」今天指出，其中一艘主力船在突尼西亚一个港口遭到无人机袭击。突尼西亚内政部表示，有关无人机攻击船只的报导「毫无根据」。

据「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla），停靠西迪布赛义德港（Sidi Bou Said）这艘船的主甲板及甲板下方储藏空间因失火而受损。

巴西倡议人士艾维拉（Thiago Avila）透过Instagram发布影片，内容是一名船队成员声称目击无人机。该名成员在影片中表示：「这百分之百是无人机丢下的炸弹。」

以色列军方没有立即回应法新社的置评请求。

联合国巴勒斯坦领土人权状况特别报告员艾班尼斯（Francesca Albanese）分享这段监视器画面，呼吁注意影片中的声响、爆炸，以及船员求救声。她在X平台上写道：「大家可自行判断。」

全球坚毅船队自称是一个独立团体，未与任何政府或政党连结。

倡议人士6月和7月两度以船只试图运送援助物资前往加萨时，都遭到以色列阻挠。

联合国已于8月22日宣布加萨部分地区进入饥荒状态，警告约50万人面临着「灾难性」处境。

