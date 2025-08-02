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以色列军方矢言继续加萨战斗　除非人质获释

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列国防军总参谋长萨米今天警告，若与巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯的谈判未能使其挟持的人质迅速获释，以军在加萨走廊的战斗将不会停歇。

根据以色列军方发布的声明，萨米（Eyal Zamir）在加萨走廊（Gaza Strip）对以色列军官发言时表示：「我估计接下来几天我们将知道我们是否能达成让我们的人质获释的协议。如果没有，战斗将继续进行不会停歇。」

以军还发布影片显示，萨米在1个指挥中心视察官兵。

根据以军说法，哈玛斯（Hamas）2023年10月7日攻击以色列时绑架的251名人质当中，仍有49人身在哈玛斯所控制的加萨走廊，其中27人已经死亡。

若干巴勒斯坦武装团体本周发布2段影片，当中可见几名人质看来消瘦虚弱。

在美国、埃及与卡达斡旋下，以色列和哈玛斯曾就停火及释放人质展开谈判，但在7月破裂。此后一些以色列人要求采取更强硬的军事行动。

然而，以色列当局也面临越来越大的国际和国内压力，要求再度努力与哈玛斯达成停火。包括许多人质的亲属在内有这样的呼声。

与此同时，人道援助机构示警，受到以色列限制援助的影响，加萨走廊居民正在面临饥荒灾难。

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