以色列强调拉法关卡维持关闭 直到人质遗体全数归还

（法新社耶路撒冷18日电） 以色列总理尼坦雅胡办公室今天强调，只有在巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯交出所有已故人质的遗体后，加萨走廊南部与埃及接壤的拉法关卡才会重新开放。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发布声明指出：「尼坦雅胡总理已指示，在另行通知前，拉法关卡（Rafah Crossing）维持关闭。」

尼坦雅胡办公室还补充道，拉法关卡重新开放将取决于哈玛斯（Hamas）是否履行归还人质及已故者遗体的义务，并落实双方同意的停火条件。

今天稍早，巴勒斯坦驻开罗大使馆宣布，位于加萨走廊（Gaza Strip）与埃及之间的拉法关卡将于本月20日重新开放，让避居埃及的巴勒斯坦人返回加萨走廊。

以色列军队去年5月7日起掌控拉法关卡的加萨走廊侧，以方宣称关卡设施被「用于恐怖主义用途」，且强烈怀疑此地也被用来走私武器。

以色列接管拉法关卡后，包括联合国人员在内，所有人员及货物无法从这里通行。

以色列跟哈玛斯今年1月19日起曾停火一段时间，期间拉法关卡曾短暂开放。

另一方面，哈玛斯旗下的武装团体艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）表示，今天稍晚将移交两具人质遗体，作为与以色列停火协议的一部分。

艾兹丁・卡萨姆旅在其通讯软体Telegram频道宣布，将于「今晚10时移交两名以色列人质的遗体，这两具遗体是今天稍早在加萨走廊寻获」。

哈玛斯目前已释放所有20位幸存人质，并归还9名以色列人及1名尼泊尔人的遗体。