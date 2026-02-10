以色列扩大约旦河西岸管控 料加速并吞

（法新社雷马拉9日电） 以色列周末针对被占领的约旦河西岸宣布包括放宽屯民购地限制等新措施，此举预计将加速以色列对当地的实质并吞，并且迫使巴勒斯坦人被推向一个个日益孤立的飞地。

这些最新决策的完整内容尚未公开，但部分细节已透过声明披露。目前仍不清楚无需额外批准程序的这些新规定何时生效。

以下为预期将会改变约旦河西岸（West Bank）局面的重点措施：

●屯民购地将更加容易

以色列安全内阁成员、极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示，相关措施将让屯民更容易在自从1967年以来遭到以色列占领的约旦河西岸购买土地。史莫特里奇也住在屯垦区内。

截至目前为止，屯民购地通常需透过中介公司进行。

新措施废除禁止犹太人直接在约旦河西岸购地、实施长达数十年的旧法。

史莫特里奇说：「此举将允许犹太人在朱迪亚-撒马利亚区（Judea and Samaria Area）购地，与他们在特拉维夫（Tel Aviv）或耶路撒冷（Jerusalem）完全相同。」朱迪亚-撒马利亚区是以色列对其管辖的约旦河西岸地区的官方名称。

根据新规定，以色列人或其名下注册公司将不再需要国家特别许可就可以完成土地交易。

目前有超过50万以色列屯民居住在约300万巴勒斯坦人之中。

现任以色列政府大力推动屯垦区扩张，仅去年就批准创纪录的52个新屯垦区。

●巴勒斯坦人将受困于飞地

这些措施也将加强以色列对原由总部设在雷马拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）掌控的部分约旦河西岸地区的控制。

依据1990年代的「奥斯陆协议」（Oslo Accords），约旦河西岸分成A、B、C三区，分别由巴勒斯坦、双方共同以及以色列治理。

史莫特里奇指出，针对「水资源违规、古迹破坏和污染整个地区的环境危害」，新措施将赋予以色列当局在A区和B区更大的职权。

巴勒斯坦专家警告，这些举措恐迫使居住在考古遗址、垃圾掩埋场或泉水附近的巴勒斯坦人离开常居地。巴勒斯坦政治学者迦巴威（Ali Jarbawi）说，以色列意在「把巴勒斯坦人赶进小块土地中，基本上就是把他们困在主要城市、一个个飞地中」。

非政府组织「即刻和平」（Peace Now）的米兹拉奇（Yonatan Mizrachi）指控以色列在「推动并吞」，强调这些行动将进一步削弱巴勒斯坦自治政府。根据奥斯陆协议成立的巴勒斯坦自治政府是建立巴勒斯坦国（Palestinian State）之前的临时治理机构。

●以色列加强掌控宗教场所

相关措施还扩大以色列对约旦河西岸南部两处重要宗教场所的控制，包括伯利恒（Bethlehem）附近的拉结墓（Rachel’s Tomb）和希布伦（Hebron）的列祖之洞（Cave of the Patriarchs）。这两地是犹太人、基督徒和穆斯林的共同圣地。

在约旦河西岸最大巴勒斯坦城市希布伦，市政法规将进行修订，使列祖之洞（穆斯林称为易卜拉欣清真寺）周边建筑执照审批权移交主管巴勒斯坦地区民政事务的以色列军事部门「领土内政府活动协调局」（COGAT）。

希布伦副市长夏巴提（Asma al-Sharbati）批评，此举是「以色列目前最具威胁性动向」，并指出屯垦区正在「迅速地」扩张。

目前由伯利恒市管理的拉结墓同样也将划归新设立的以色列机构管辖。