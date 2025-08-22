The Swiss voice in the world since 1935

以色列批准约旦河西岸大型屯垦计画　英法等21国齐谴责

此内容发布于
3 分钟

（法新社伦敦21日电） 英国与法国等21国今天签署联合声明，谴责以色列批准在约旦河西岸（West Bank）的大型屯垦计画「令人无法接受」，并且「违反国际法」。

以色列昨天批准在耶路撒冷（Jerusalem）正东方部分区域的屯垦计画，总面积约12平方公里。这块具高度敏感性的区域又称E1，位于耶路撒冷和以色列屯垦区阿杜敏（Maale Adumim）间，预计要盖大约3400间住宅。

21国外交部长在共同签署的声明中说：「我们以最强烈措辞谴责，并要求以色列立即撤销这项决定。」

21国包括英国、法国、澳洲、加拿大、义大利、比利时、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、爱尔兰、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、斯洛维尼亚、西班牙、瑞典，欧洲联盟外交和安全政策高级代表也签署声明。

声明指出，以色列极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示，这项计画将使得「两国方案」（two-state solution）无法实现，不仅会造成未来巴勒斯坦国家分裂，也会限制巴勒斯坦人进入耶路撒冷。

这些外长表示，此举对以色列人毫无益处，反而可能削弱安全，引发更多暴力与动荡，使和平更遥不可及。他们还说：「以色列政府仍有机会阻止E1计画继续进行。我们鼓励他们紧急撤回计画。」

英国外交部今天召见以色列驻英国大使霍托夫利（Tzipi Hotovely）抗议此事。

英国外交部透过声明表示，以色列若实行这些屯垦计画，将公然违法国际法，并将巴勒斯坦未来的国家一分为二，严重破坏两国方案。

