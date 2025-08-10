以色列极右派力促总理 对哈玛斯采取更强硬行动

（法新社耶路撒冷10日电） 在联合国安全理事会（UNSC）今天召开会议讨论以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）全面控制加萨市的计画前，以色列极右派力促尼坦雅胡，对哈玛斯采取更强硬行动。

法新社报导，在加萨（Gaza）战争进入第22个月之际，以色列国内分歧持续扩大，一方呼吁结束冲突并达成释放人质的协议，另一方则希望彻底击败巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）。

尼坦雅胡的安全内阁8日宣布扩大军事行动且全面控制加萨市（Gaza City）的计画后，以色列国内辩论加剧。

以色列城市特拉维夫（Tel Aviv）昨晚有数以万计民众走上街头，抗议尼坦雅胡安全内阁的决定，但极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）则在网路上传影片，抨击尼坦雅胡对加萨的决策不够彻底。

史莫特里奇指出：「总理及内阁屈从于（自身）的怯懦。情感战胜了理智，他们再次选择重蹈覆辙━发动一场目标不是取得决定性胜利的军事行动，只是为了对哈玛斯施加有限的压力，换取部分人质获释。」

同样来自极右派的以色列国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）今天告诉「以色列公共广播公司」（Kan）：「有可能取得胜利。我想要整个加萨、（实行人口）迁移与殖民。这项计画不会危及部队安全。」