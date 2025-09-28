以色列民众集会吁结束加萨战争 尼坦雅胡将与川普会面

（法新社特拉维夫27日电） 数千名以色列民众今天在特拉维夫（Tel Aviv）集会，要求达成结束加萨（Gaza）战争的协议。

抗议人士聚集在特拉维夫的人质广场（Hostage Square）。他们拉起大型横幅，上面写着「立即带所有人质回家」。

参加集会的米兰-拉维（Lishay Miran-Lavi）表示，只有结束战争的全面性协议，让所有人质与士兵回家，才能阻止情势继续恶化。

米兰-拉维的丈夫奥姆里（Omri Miran）目前仍被关在加萨。她直接向川普喊话，呼吁川普运用「对尼坦雅胡总理的影响力」，「延长战争只会让奥姆里与其他人质面临更大危险」。

尼坦雅胡与川普29日将在白宫会谈。

尽管川普对停火表示乐观，但是尼坦雅胡26日在联合国大会表示，以色列将「完成」对巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）的任务，

川普25日对外表示，「看起来我们在加萨问题达成协议，我认为这是一项能让人质回归的协议，这将是一项能结束战争的协议。」

但以色列极右派的国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）警告尼坦雅胡，不要同意这项协议。

班吉维尔在社群平台X发文说：「总理先生，在彻底击败哈玛斯之前，您没有结束战争的授权。」

尼坦雅胡的联合政府依赖班吉维尔等极右派盟友支持，他们反对结束以色列与哈玛斯之间的战争。

根据加萨民防机构指出，以色列对加萨的袭击造成至少92人死亡，其中45人是死在加萨市（Gaza City）。（编译：屈享平）