以色列称将开放拉法关卡 让加萨居民得以赴埃及

（法新社耶路撒冷3日电） 以色列今天表示，「未来几天内」将开放加萨走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法关卡（Rafah Crossing），让加萨居民得以离开。

以色列国防部监督巴勒斯坦自治区民间事务的「领土内政府活动协调局」（COGAT）发声明指出：「根据停火协议…拉法关卡将在未来几天内开放，专门提供加萨走廊居民离开前往埃及。」

COGAT补充道，欧盟边境援助特派团（Border Assistance Mission）将派员监督拉法关卡的运作，「相关机制与2025年1月运作时类似」。当时拉法关卡曾在为期6周的停火期间短暂开放。

两名欧洲外交消息人士告诉法新社，他们本来准备在10月14日开放拉法关卡给行人通行，但开放时程后来延迟。

重新开放拉法关卡是美国总统川普（Donald Trump）加萨和平计画的一部分，也是联合国（UN）机构及其他人道组织长期以来的诉求。

以色列军队2024年5月接管拉法关卡在巴勒斯坦的一侧，称该关卡「被用于恐怖主义目的」，怀疑有人藉当地走私武器。

拉法关卡曾在今年1月19日生效的停火期间短暂重启，最初仅允许获准离境的加萨居民通行，之后也允许卡车通过。

对人道工作者及运送救援物资、食品、燃料的卡车来说，拉法关卡是极为关键的出入门户。在这片长期缺电的土地，外来物资供应攸关基本生活。

加萨走廊自2007年起遭到以色列封锁。长期以来，拉法关卡一直是获准离境的加萨居民离开这块狭长土地的主要出口。