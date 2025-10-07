以色列纪念加萨战争两周年

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列今天纪念2023年10月7日哈玛斯攻击事件2周年之际，哈玛斯与以色列谈判代表依据美国提出的和平计画展开间接谈判，寻求结束加萨战争。

正好两年前，哈玛斯为首的武装份子对以色列发起突袭，那是该国历史上最致命的一天。

巴勒斯坦武装分子突破加萨与以色列边界，闯入以色列南部多个社区及一场沙漠音乐节，并以枪火、火箭弹和手榴弹发动攻击。

法新社根据以色列官方数字统计，这次攻击造成1219名以色列人死亡，且多数为平民。

武装分子当时还绑架251名人质至加萨，其中47人至今仍遭囚禁。以色列军方表示，其中有25人已确认死亡。

以色列今天安排多场纪念活动，悼念攻击事件2周年。

在南部攻击事发地，数十名诺瓦音乐节（Nova Music Festival）罹难者的亲友点燃蜡烛默哀一分钟。

许多以色列人也在今天前往诺瓦音乐节事发地点。

老师甘兹（Elad Gancz）悼念死者时告诉法新社：「这里发生了非常让人难过的重大事件，但我们想要继续生活。尽管经历了一切，我们仍会努力前行，怀念那些曾在这里、但不幸已不在人世的人。」

另一场纪念仪式预定在特拉维夫「人质广场」 （Hostages Square）举行，当地每周都会举办集会，持续呼吁释放仍遭囚禁的人质。（