伊朗政府持续切断网路 首都夜间爆发新一波抗议

（法新社巴黎10日电） 伊朗首都德黑兰街头今天夜间再度响起反政府口号，尽管当局在网路断线掩护下展开致命镇压。这场3年来规模最大的反伊斯兰政权运动，目前似乎没有止歇迹象。

这波去年底因经济压力而起的抗议，已成为自1979年伊斯兰革命掌权以来，伊朗神权当局所面临的最大挑战之一。尽管最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表现强势，并将动荡归咎于美国。

德黑兰（Tehran）北部民众再度聚集，燃放烟火、敲打锅具，并高喊支持已遭推翻王室的口号。

根据民间网路监控组织Netblocks，人权团体今天警告，伊朗当局在持续48小时的网路封锁掩护下，正加强致命镇压行动。

国营电视台今天播放多场安全部队成员的葬礼，包括在南部希拉兹（Shiraz）举行的盛大仪式，也播出多栋建筑物及清真寺起火画面。军方声明将「坚定保护国家利益，对抗意图破坏秩序与和平的敌人」。

美国总统川普今天表示，美方「准备好提供协助」。他今天在自家社群平台真实社群（Truth Social）发文声援示威者表示，「伊朗正渴望自由，程度或许前所未见。美国已备好伸出援手！」但他未进一步提供细节。

流亡美国的已故伊朗国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）的儿子芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）呼吁民众在星期六、日发动更具针对性的抗议行动。他在社群媒体表示：「我们的目标早已不再仅是走上街头，如今要准备夺取并掌控市中心。」

伊朗当局先前曾呼吁民众「克制」，并于去年底抗议爆发后采取部份措施回应民怨，但随着示威持续，官方态度日趋强硬。

国际特赦组织（Amnesty International）表示，正分析「令人不安的报告」，指自8日以来，安全部队加强对示威者非法使用致命武力，导致更多伤亡。

全球领袖敦促伊朗当局保持克制。欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，欧洲支持伊朗民众的大规模抗议，并谴责对示威者的「暴力镇压」。

伊朗系以星期六作为一周工作的开始，不过德黑兰1名男子今天无法连上工作用的电邮信箱，他表示「这是人民胜利前所必须承受的代价。」