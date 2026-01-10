伊朗示威升温 巴勒维之子吁占领各大城市中心

（法新社巴黎10日电） 伊朗各大城市昨天深夜再度出现大规模集会，示威者齐声谴责伊朗当局，而伊朗已故国王巴勒维的儿子芮沙・巴勒维今天呼吁民众不仅走上街头，更要准备占领各大城市中心。

这波长达两周的抗议，已成为自1979年伊斯兰革命以来统治伊朗神权当局面临的最大挑战之一，尽管最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表现强势，并将动荡归咎于美国。

流亡美国的已故国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）的儿子芮沙・巴勒维（Reza Pahlavi）赞扬昨天「大规模」的参与人数，并呼吁伊朗民众在今明两天发动更具针对性的抗议行动。

芮沙・巴勒维在社群媒体的一段影片讯息中说：「我们的目标不再只是走上街头，目标是准备占领并掌控各城市的市中心。」

巴勒维于1979年革命被推翻，并在1980年去世。芮沙・巴勒维强调，自己也正「准备返回我的祖国」，并认为这一天已经「非常接近」。

另外，在示威方面，继8日爆发规模空前的游行之后，昨天深夜再有新一波示威，根据法新社查证的影像以及社群媒体上发布的其他影片显示，抗议持续进行。

伊朗当局封锁网路，民间网路监控组织Netblocks今天清晨表示：「数据显示全国性的网路中断已持续36小时」。

在德黑兰的萨达塔巴德（Saadatabad）地区，民众敲击锅碗瓢盆并高喊「打倒哈米尼」等反政府口号，汽车也响起喇叭声表达支持，法新社已证实这段影片的真实性。

其他在社群媒体及伊朗境外波斯语电视频道上流传的画面则显示，在首都其他地区，以及东部城市麦什赫德（Mashhad）、北部的大不里士（Tabriz）和宗教重镇科姆（Qom），也有规模类似的大型抗议活动。