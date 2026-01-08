伊朗示威潮席卷全境31省

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎8日电） 伊朗安全部队今天动用催泪瓦斯驱散抗议民众。经济情势恶化在这个伊斯兰共和国引爆怒火，民众持续挑战当局。与此同时，流亡海外的反对势力今天敦促群众升高抗争行动。

最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）以降的神职当局在长年制裁下持续力抗经济危机，而且尚未从去年6月对以色列的战争中复原。已经持续12天的这波抗议浪潮令当局为之撼动。

伊朗货币里亚尔（rial）汇价暴跌至历史新低，引爆德黑兰商家于去年12月28日罢��抗议，一波示威潮迅速蔓延全国，而且规模已明显扩大。

当局将这波动荡归咎于「暴民」，司法首长矢言「严惩不贷」。根据法斯通讯社（Fars News Agency）报导，德黑兰附近一名警员今天「致力控制动乱期间」遭到刺杀身亡。

流亡海外的反对派重要人物、前国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙・巴勒维（Reza Pahlavi）表示，今天的抗议规模「前所未见」，并且呼吁民众明天晚间再度展开大规模示威。

他在社群媒体发文指出，他收到消息称，「当道深受惊吓，再次试图切断网路」以阻挠抗争。

人权行动者新闻通讯社（Human Rights Activists News Agency）发布发生在南部法斯省（Fars）库赫切纳尔（Kuhchenar）的影片显示，群众于深夜在欢呼声中拉倒伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）辖下负责海外行动的圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）雕像。

被这个伊斯兰共和国奉为民族英雄的他于2020年1月遭到美军空袭身亡。

人权行动者新闻通讯社表示，根据统计，这波抗议过去11天已遍及全境31省的348个地点。

该机构还发布影片显示，夜间聚集德黑兰卫星城市卡拉吉市（Karaj）的群众在街头焚烧物品，以及安全部队在里海（Caspian Sea）城镇通卡邦（Tonekabon）动用催泪瓦斯驱散抗议群众。

挪威非政府组织伊朗人权（Iran Human Rights）表示，东南部大城克尔曼市（Kerman）爆发示威时，安全部队「对抗议群众开枪，发射催泪瓦斯并且暴力袭击平民」。

这波抗议行动规模有越来越大的趋势。法新社查证确认过的一段影片，内容显示数以百计群众今天走上东北部城市博季努尔德（Bojnord）主要大道展开抗争。示威者一再高喊诸如「这是最后一战，巴勒维将回归」，以及「赛义德．阿里（指哈米尼）将遭到推翻」等反神职领导层口号。

伊朗人权指出，截至昨天为止，已经证实有至少27名抗议人士因当局镇压而丧生，其中包括5名未满18岁的青少年，同时警告随着更多死难者获得确认，死亡人数将会进一步上升。