伊朗血腥镇压示威 多国民众集结声援伊民抗议

（法新社伦敦11日电） 伊朗安全部队血腥镇压示威活动，造成数百人丧命；今天在伦敦、巴黎与伊斯坦堡（Istanbul）等地民众聚集逾数千人，声援伊朗人民的抗议活动。

在伦敦，声援民众最初在伊朗大使馆前聚集，后来移至英国首相官邸外面，随着时间的推移，参与人数增加到数千人。

在巴黎，超过2000人挥舞着1979年伊朗革命之前的旧国旗，在示威现场高喊「拒绝恐怖分子的伊朗伊斯兰共和国（Islamic Republic of Iran）」。

警不准抗议者靠近伊朗大使馆。

20岁居住巴黎的伊朗学生阿里雅（Arya）说：「在伊朗，民众正走上街头，我们这些在海外的伊朗人要表达的是，我们与他们站在一起，他们并不孤单。」

在伊斯坦堡，群众在绵绵细雨下，声援伊朗人民的抗议活动。警方在伊朗领事馆外设置封锁线，阻止人群靠近使馆。

法新社报导，已经持续两周的伊朗抗议潮，最初是因民生困难而爆发，如今演成反对伊朗政府的示威活动，他们反对1979年革命之后所建立的神权体系政权。伊朗当局则将抗议民众视为一批受到美国与以色列撑腰的「暴徒」。

据设于挪威的人权组织「伊朗人权」（Iran Human Rights），伊朗当局的镇压已造成至少192人丧生。

总部设在美国的「人权行动者新闻通讯社」（Human Rights Activists News Agency）则指出，过去两周抗议期间，伊朗民众至少538人死亡，超过1万600人遭到拘留。

英、法、德三国领袖9日谴责伊朗「杀害抗议民众」，美国总统川普（Donald Trump）则于10日表示，美国「随时准备协助」伊朗人民的抗议行动。（编译：纪锦玲）