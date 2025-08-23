The Swiss voice in the world since 1935

伊核受损评估与川普相左　美国防情报局长被拔

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 美国官员今天表示，国防情报局（DIA）局长克鲁塞和两名高阶将领被撤换，是今年连串军方撤职最新一例。DIA在6月一份初步报告与总统川普称伊朗核设施完全被毁的说法相左。

法新社报导，克鲁塞（Jeffrey Kruse）自2024年初担任国防情报局局长。不久前国防情报局曾作出一项初步评估，指美国对伊朗的空袭，只是让伊朗的核计画延迟几个月。

这份被美国媒体广泛报导的评估，与川普声称「彻底摧毁伊朗核设施」的说法大相迳庭，惹恼川普及政府内部官员。

不愿具名的一位高阶国防官员表示，克鲁塞「将不再担任国防情报局长」，但未解释克鲁塞离职原因。

在出任国防情报局长之前，克鲁塞曾任「国家情报总监」（Director of National Intelligence）的军事事务顾问，并担任打击伊斯兰国（IS）圣战组织的情报主管等职。

另一位不愿具名的美方官员表示，另两名被撤职的高阶将领分别是海军后备队（Navy Reserve）司令拉科尔（Nancy Lacore）中将、海军特种作战司令部（Naval Special Warfare Command）司令桑兹（Milton Sands）少将。

今年6月，美国对伊朗3处核设施采取大举军事行动，动用逾125架飞机和一艘飞弹潜舰。

川普称这次袭击是「非凡的军事胜利」，并多次表示美方「摧毁」这些核设施，但国防情报局的初步评估引起外界质疑川普的说法。（译者：纪锦玲）

