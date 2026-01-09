传中国卡关日货限制稀土出口 日吁确保国际贸易顺畅

（法新社东京9日电） 媒体报导中国正延迟日本进口商品并限制对东京当局的稀土出口，导致两国长达两个月的争端升级后，日本今天表示，国际贸易应保持「顺畅」。

自日本首相高市早苗去年11月暗示，若台湾遭受攻击，东京可能做出军事反应后，中国便加大对日本施压。

日本政府发言人、内阁官房长官木原稔在被问及相关报导时说：「总体而言，日本的农林水产及食品能够顺利对外出口，是很重要的。」

他在一场例行简报会上表示，对于从智慧型手机到飞弹等一系列科技产品都至关重要的稀土矿物也是如此。

木原稔说：「此外，中国对稀土及其他材料的出口管制措施已持续一段时间，并对全球供应链造成严重影响。」

他补充说：「我们将持续密切关注情势，并在必要时与相关国家协调，采取必要措施。」

日本共同社引述贸易界消息人士报导，日本清酒和食品对中国的出口已遭延迟。

共同社指出，这种「缓慢的清关速度」被认为是中国对高市涉台言论所做出的反应之一。

共同社引述一名熟悉双边关系的消息人士说法称，日本驻北京大使馆已收到受影响公司的询问，并已敦促中国「妥善处理贸易程序并确保透明度」。

另外，「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，中国已开始切断对日本的稀土及稀土磁铁出口。

中国6日宣布，广泛禁止向日本出口具有潜在军事应用的「军民两用」商品。

华尔街日报引述两名中国出口商的说法指出，自那时起，中国已开始限制向日本企业出口稀有且昂贵的重稀土，以及含有这些稀土的强力磁铁。