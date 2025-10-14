传多国领袖不愿与他同框 尼坦雅胡未出席加萨和平峰会

（法新社埃及夏姆锡克13日电） 美国总统川普今天在埃及夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）主持加萨和平峰会，3名消息人士透露，以色列总理尼坦雅胡临时缺席，可能与一些领导人不愿与他同场有关。

尼坦雅胡与美国总统川普及埃及总统赛西（Abdel Fattah al-Sisi）进行三方电话会议后，原本打算接受临时邀请，出席在红海度假胜地夏姆锡克举行的和平峰会，最后却以行程冲突不克前往为由缺席。

若尼坦雅胡出席这场峰会，意味他可能将与多个不承认以色列的阿拉伯国家官员同时在场。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）与西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）等人，曾公开指控以色列在加萨（Gaza）犯下种族灭绝。

伊拉克总理苏达尼（Mohammed Shia al-Sudani）的顾问穆萨维（Ali al-Mousawi）告诉记者，如果尼坦雅胡要出席，伊拉克代表团将抵制这场峰会。

穆萨维说：「伊拉克代表团已通知埃及，尼坦雅胡若要出席，伊拉克将不参与这场区域峰会。伊拉克对此表达明确立场，其他一些代表团也宣布，只要尼坦雅胡到场，他们就会退出。」

他还说，埃及告知尼坦雅胡届时恐「无法接待」他，最终促使其取消相关行程。

埃及总统府稍早证实尼坦雅胡将参与加萨和平峰会，但约40分钟后，以色列总理办公室发布声明说，尼坦雅胡不克出席。

以色列总理办公室说，尼坦雅胡受到美国总统川普邀请参加今天于埃及举行的峰会，但会议时间恰逢犹太节日前夕，因此无法出席。

一名土耳其外交官员匿名表示：「在艾尔段总统的倡议下，透过土耳其的外交努力，并在其他领导人支持下，尼坦雅胡最终并未与会。」

土耳其媒体报导，艾尔段前往夏姆锡克途中得知尼坦雅胡可能出席后，他的飞机一度在红海上空盘旋，拒绝降落。

另一名外交消息人士匿名表示，有几个国家的领袖对尼坦雅胡可能出席峰会感到不安，不希望被拍到与他同框的画面，迫使尼坦雅胡决定改变行程。（编译：刘文瑜）