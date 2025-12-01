俄乌和平川普乐观 泽伦斯基访法争取支持

（法新社巴黎1日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天在巴黎会晤法国总统马克宏，争取欧洲更多支持。与此同时，美国总统川普对促成俄乌止战的协议表达乐观态度。

美国与乌克兰谈判代表11月30日在佛罗里达州进行数小时会谈，双方均表示这是「富有成效」的讨论，目标是推动华府希望能成为俄乌和平基础的川普方案。

当前这波外交行动时值俄乌开战将近4年，基辅现于战场处劣势压力，同时因国内贪污丑闻而动荡不安；丑闻已迫使泽伦斯基撤换最亲信及首席谈判代表叶尔马克。

自俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰以来，泽伦斯基已多次造访巴黎。

法国外长巴霍（Jean-Noel Barrot）昨天接受《周日论坛报报》（La Tribune Dimanche）采访时表示，这次会晤目的是「推动谈判进展」。

他并说：「只要普丁放弃以先征服乌克兰为手段、恢复苏联帝国的幻想，和平其实触手可及。」

川普政府提出一项28点的初步提案，试图停止战争，但这份方案并未徵询乌克兰与欧洲意见，内容也被认为过于偏向莫斯科。

根据原始的川普方案，基辅将自手中仅剩的顿内茨克地区撤离，美国则事实承认克里米亚与顿巴斯为俄罗斯领土。

在大约一周前于日内瓦会谈后，美国针对原始方案进行修正，以回应基辅与欧洲方面的批评，但目前相关内容仍不明朗。