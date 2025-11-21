俄乌28点和平计划 美国要求乌克兰让出顿巴斯

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普支持的一项28点俄乌和平计划，将要求乌克兰把东部顿巴斯（Donbas）地区让予俄罗斯。

乌克兰也将同意限制军队规模在60万人以内。

欧洲战斗机将部署于波兰，但北约部队不会驻扎于乌克兰。

这些条件与俄罗斯先前要求相符，但抵触乌克兰画定的「红线」。

根据这项计划，俄罗斯将重新融入全球经济，恢复八大工业国集团（G8）成员身分。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）表示，「（川普）总统支持这项计划。这对俄罗斯和乌克兰来说都是一项好计划。」

李威特表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）与国务卿卢比欧（Marc Rubio），已与俄罗斯及乌克兰就此进行约一个月「秘密」协商。

外界猜测俄罗斯参与拟定这项计画，因为内容与俄方诸多极端要求相呼应，不过李威特对此予以驳斥。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他预计「未来几天」将与川普讨论此计画。他表示，任何协议都必须带来「有尊严的和平」，并且「尊重我们的独立和主权」。

「包括美国在内都将承认克里米亚（Crimea）、卢甘斯克（Lugansk）和顿内茨克（Lugansk）事实上属于俄罗斯。」

卢甘斯克与顿内茨克目前部分由乌克兰控制，这两个地区共同构成位于前线的顿巴斯工业带，至于克里米亚则是2014年遭俄罗斯吞并。

根据此计划，乌克兰从顿内茨克撤军的区域将被视为非军事区，俄罗斯军队不得进入。

自2022年3月以来，持续为俄罗斯军队占领的乌克兰札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，将交由国际原子能机构监管，其所生产电力将由俄罗斯与乌克兰共享。

乌克兰先前表示永不承认俄罗斯对其领土的控制，但也坦承恐将被迫经由外交手段收回领土。

倘若俄罗斯再次入侵乌克兰，「所有制裁都会恢复，并将伴随果断且协调一致的军事回应」。

乌克兰高级官员表示，「看来是俄罗斯人向美国人提出此一建议，而美国人接受了。」