俄军发动开战来第2大规模空袭 基辅至少14死48伤

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅28日电） 俄罗斯今天稍早对乌克兰首都基辅发动大规模无人机及飞弹攻击，甚至袭击市中心，乌国总统泽伦斯基指出，至少有14人丧命、48人受伤。乌军称这是双方开战来俄军第2大规模攻击。

基辅军事管理局局长特卡钦科（Tymur Tkachenko）指出，死者包含3名年龄分别为2岁、14岁及17岁的幼童与青少年。死伤人数预计会再攀升。

乌克兰空军今天在社群媒体谈到，俄罗斯夜间对乌克兰发射598架无人机、31枚飞弹，就数量而言，是俄乌战争2022年爆发以来第2大规模轰炸。

俄军发射物中包含2枚「匕首」（Kinzhal）极音速飞弹及9枚弹道飞弹，这些飞弹速度之快难以拦截。

欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）今天表示，俄罗斯对基辅发动新一轮致命袭击令他「非常震惊」，这波空袭也对欧盟驻当地外交机构的建物造成破坏。

柯斯塔在社群平台X发文写道：「我的心与乌克兰罹难者及欧盟代表团员工同在，欧盟代表团大楼也在俄罗斯蓄意攻击下受损。」

柯斯塔刊出一张办公室内部的照片，其中窗户玻璃被震破，部分天花板掉落，地上散落各种碎片。

欧盟驻乌克兰大使马瑟诺娃（Katarina Mathernova）提到，代表团办公室受到爆炸「冲击波严重破坏」。

一名欧盟官员告诉法新，没有任何欧盟员工受伤。