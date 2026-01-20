俄军夜袭乌克兰能源设施 基辅近6000户停电断暖

（法新社基辅20日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯军队昨夜对基辅发动大规模空袭，导致近6000户住宅大楼在摄氏零下14度极低温下，失去供暖与饮用水。这对早已因连番空袭而陷入能源危机的首都而言，无疑是沉重打击。

这场针对乌克兰全境能源设施的大规模轰炸，在基辅近郊造成至少1名50岁男子丧生。法新社记者在现场报导，基辅防空系统拦截无人机与飞弹时，市内警报声大作，爆炸声不绝于耳。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒体发文指出，俄罗斯军队至少攻击了7个地区的能源基础设施，并呼吁盟友加强防空支援。他形容俄方此举是向正在瑞士达沃斯（Davos）参加世界经济论坛（WEF）的各国领导人敲响警钟。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄军这次出动超过300架攻击无人机，并发射大量弹道飞弹与巡弋飞弹。副外长贝特萨（Mariana Betsa）则直言：「目前基辅几乎半数地区处于停电状态。」

根据基辅空军数据，俄军昨夜共发射34枚飞弹与339架长程战斗无人机。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram发文表示，全市约5635栋住宅大楼断暖，约占首都公寓总数的一半，多数地区亦无自来水可用。