俄军连3日攻击乌克兰哈尔科夫 飞弹夜袭酿32伤

2 分钟

（法新社基辅19日电） 乌克兰哈尔科夫州州长今天凌晨表示，俄罗斯昨夜对哈尔科夫（Kharkiv）发动飞弹攻击，造成至少32人受伤，这是当地3天内遭遇的第3次类似攻击。

近几个月来，俄军加强每日的无人机和飞弹轰炸攻势，目标锁定乌克兰的能源基础设施，并在冬季来临前袭击多处平民场所。

哈尔科夫州州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，在最近这波夜间攻击中，至少有32人受伤，其中包括两名孩童和一名18岁少女。

他在通讯平台Telegram上写道：「一名9岁女孩在敌人对哈尔科夫的炮击中受伤。医生正在为孩子提供所有必要的协助。」

一名13岁的女孩也受了伤，另有6人住院治疗。

西涅古波夫指出，哈尔科夫市的斯洛比茨基（Slobidsky）和奥斯诺维扬斯基（Osnoviansky）两个行政区遭到11架无人机袭击，导致一栋9层楼建筑起火，并损坏了汽车、车库和一间超市。

国营媒体乌克兰公共广播公司（Suspilne）引述地区紧急服务发言人瓦西连科（Yevgen Vasylenko）的说法报导，这两个行政区发生了4起火灾。

瓦西连科说，救援人员和警方从一栋高楼建筑烟雾弥漫的入口处疏散了48人，其中包括3名孩童。