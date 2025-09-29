俄勒冈状告川普 欲阻止美军进驻波特兰

The Swiss voice in the world since 1935

（法新社洛杉矶28日电） 美国总统川普昨天命令美军派遣部队至俄勒冈州波特兰，俄勒冈州当局今天提起诉讼，力图阻止此行动。 这次部署行动是这位共和党籍总统继先前不顾洛杉矶与华盛顿特区民主党地方领导人反对，动员军队之后的又一类似举措。

川普表示，这些部署是必要的，目的是为了打击犯罪，并镇压针对他有争议且大规模驱逐移民行动的抗议活动。

俄勒冈州与波特兰当局今天提出的诉讼指控川普越权，称此举「是为了将动用军队执行一般国内执法活动的行为常态化」，尤其是在由他的政治对手掌控的地区。

川普自今年1月重返执政以来，兑现了竞选承诺，对无证移民展开打击行动。但律师与非政府组织指出，此举导致人权频繁受到侵犯。

近几周来，川普还誓言要打击他所声称的左翼「国内恐怖分子」网络所发动的暴力行为。但批评者认为，这些举动旨在压制异议。

俄勒冈州当局在诉讼中表示，没有必要向波特兰部署国民兵，因为与川普的说法相反，当地针对美国移民暨海关执法局（ICE）的抗议活动规模小且保持和平。 诉状指出，这些抗议活动通常人数不到30人，自6月中以来也未出现需要逮捕的情况。

根据诉状：「但（川普）过度强硬的军队部署恐加剧紧张局势，并煽动新的动乱。」

