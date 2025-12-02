俄国伊朗油轮库克群岛注册 助长影子船队规避制裁

（法新社库克群岛2日电） 根据法新社分析制裁数据显示，数十艘涉嫌为俄罗斯与伊朗走私非法原油的油轮，利用南太平洋热带岛国的海滨办公室来掩盖行踪。

位于偏远的库克群岛、一家披萨店旁一处不显眼的总部，竟是全球成长最快的船舶登记机构之一。

外籍船东无需踏入这个种满椰子的袖珍国家，只要支付费用给库克群岛海事局（Maritime Cook Islands），就能悬挂该国繁星点点的旗帜航行。

美国制裁数据显示，2024年至2025年间，有20艘在库克群岛注册的油轮涉嫌走私俄罗斯与伊朗燃料。

另有14艘悬挂库克群岛旗帜的油轮，也在同一时期被列入英国制裁资料库的黑名单中。

纽西兰作为库克群岛最亲近的外交伙伴，对于制裁行动受到破坏表示「震惊且愤怒」。

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）发言人表示：「纽西兰持续严重关切库克群岛如何管理其船舶登记，多年来已多次向库克群岛政府提出此事。」

自治的库克群岛目前仍与前宗主国纽西兰保持「自由联系」（free association），纽西兰仍参与库克群岛的国防与外交等领域。

负责经营船舶登记的库克群岛海事局，否认未做妥善审查或庇护受制裁船只，并表示凡属此类船只都会从注册名册中移除。