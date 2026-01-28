俄罗斯再空袭乌克兰 3死

afp_tickers

（法新社基辅28日电） 乌克兰当局今天表示，俄罗斯对乌克兰多地发动新一波空击，造成3人死亡，多人受伤。

根据乌克兰当局的说法，俄罗斯昨夜袭击乌克兰各地，导致至少12人丧生，包括5名在火车上遭无人机攻击的乘客，几小时后俄国又发动新的攻势。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾说，俄方的轰炸行动破坏了和平努力，并敦促盟友加强施压莫斯科当局，以结束这场战争。

基辅州军事管理机构负责人卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）在社群平台Telegram发文表示：「在比洛霍罗德卡社区（Bilogorodska），我们的两名同胞─一男一女─因这次攻击丧生。」

乌克兰国家警察稍晚发声明表示，这两名罹难者是夫妻，他们的4岁孩子在攻击中受伤，另外还有3人受伤。

中部地区第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）也遭到无人机攻击，造成一名46岁男子丧生，5人受伤，其中一人伤势严重。

俄乌谈判代表上周在阿拉伯联合大公国举行由美国居中斡旋的会谈，以期结束冲突，但在那之后，致命攻击仍持续发生，许多乌克兰人也在严寒中因停电苦撑。

泽伦斯基表示，下一轮谈判预计2月1日举行。