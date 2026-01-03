俄罗斯攻击乌克兰 2025年所占土地仅少于开战首年

（法新社基辅2日电） 媒体今天发布一项分析显示，俄罗斯2025年在乌克兰所获战果，仅次于2022开战首年。

根据战争研究所（ISW）与「关键威胁计画」（Critical Threats Project）合作的数据分析，俄军2025年占领逾5600平方公里的乌克兰领土，占乌克兰全境0.94%。

此数字包括乌克兰与分析家所称由俄罗斯控制的地区，以及莫斯科声称拥有的土地。它超越俄军前2年所占土地的总和，但远低于入侵首年所占的6万多平方公里。

莫斯科以其兵力与装备优势，取得除开战之外，较以往其它年份都更佳的成绩。

数据显示，俄军去年11月大有斩获，占领701平方公里，至于12月所获仅244平方公里，是自3月以来最少的月份。

乌克兰去年面临俄罗斯火力与战场上的巨大压力，不断向俄军让步。

美国总统川普经常抱怨自己作为和平缔造者，未获得应有赞誉。他已与冲突双方展开对话，试图结束战火。但迄今为止，未能从俄方取得重大让步。

俄罗斯占领乌克兰近1/5领土，并要求乌克兰自从东部顿巴斯州（Donbas）撤军以换取和平。乌克兰方面表示，俄罗斯对和平毫无兴趣，蓄意破坏旨在结束战争的外交努力，以利攫取更多乌克兰领土。