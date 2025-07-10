保守党团内部意见分歧 范德赖恩不信任投票难过关

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（法新社史特拉斯堡10日电） 欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天面对极右派议员发动不信任投票，一般虽认为成功机率微乎其微，但已暴露支持者间的磨擦，以及对其领导风格的不满。

欧洲议会议员将于当地中午（格林威治标准时间10时）左右在史特拉斯堡进行投票。

提出此动议的是欧洲议会极右派罗马尼亚议员皮佩雷亚（Gheorghe Piperea），他批评范德赖恩在COVID-19疫情期间与美国药厂辉瑞（Pfizer）之间的简讯往来缺乏透明度，当时欧盟正就购买疫苗一事与辉瑞谈判。

然而皮佩雷亚的挑战不太可能成功。

虽然得到了一些左翼团体和部分极右翼政党的支持，其中包括匈牙利民族主义总理奥班（Viktor Orban）的政党。但皮佩雷亚所属的党团欧洲保守及改革党团（ECR）内部出现了分歧。这个党团中的最大派系，义大利总理梅洛尼的政党表示，将支持范德赖恩。

议会中最大的两个党团，中间偏右的欧洲人民党团（EPP）和中间偏左的社会民主党团（Socialists and Democrats）也拒绝支持这项动议。动议若要通过，需获得全体议员2/3的票数支持。