保护巴拿马运河 美军与巴警联合演习

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴拿马市13日电） 在中国对巴拿马运河的影响力加深而引发局势紧张的情况下，美国军方与巴拿马警方联手展开一系列新演习，目的在保护这条重要的贸易航道。

法新社报导，3架美国陆军直升机今天抵达巴拿马，降落在前身是美军霍华德空军基地（US Howard base）的巴拿马太平洋国际机场（Panama-Pacific Airport），包括2架黑鹰（Black Hawk）UH-60型直升机和1架CH47支努克式（Chinook）直升机，为此次演习拉开序幕。

巴拿马国家航空海军服务局（SENAN）副局长帕拉修斯（Michael Palacios）表示，这些演习将让巴拿马的部队及区域内的国家做好准备，以因应对运河安全和防御的任何威胁。

根据一项双边协议，美国士兵一个月前已在巴拿马进行类似演习；此协议允许华府使用巴拿马的空军和海军基地进行训练，而无需建立自己的基地。

这项协议在巴拿马引发示威抗议，也是在美国总统川普扬言要收回运河的压力下达成。

巴拿马运河乘载美国约40%的货柜运输量与世界5%的贸易量。川普曾多次指出，中国对这条运河的影响力过大。（译者：纪锦玲）